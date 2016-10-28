استعمال مواد مخدر صنعتی دلیل اصلی مسئله کودک آزاری رفسنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار داشت: ثروت و مال و منال افراد امتحان الهی است که اگر این سرمایه در راستای درست هزینه نشود، سبب دوری از خداوند می‌شود.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به اهمیت تکریم یتیمان و اطعام مستمندان، افزود: اگر دستی بر سر یتیم کشیده شود به تعداد موهایی که از زیر دست انسان می‌گذرد، خداوند نوری در قیامت برایش قرار می‌دهد.

وی به کودک‌آزاری در رفسنجان اشاره و تصریح کرد: علت این قضیه تلخ و دردناک مصرف مواد مخدر صنعتی بود. این موضوع باید برای ما هشدار باشد که مصرف موادمخدر صنعتی این حوادث را رقم می‌زند.

وی تصریح کرد: از دستگاه قضایی می خواهیم در برخورد با فروشندگان مواد مخدر به‌ ویژه موادمخدر صنعتی هیچگونه ملاحظه‌ای نکنند.

رمضانی پور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع نخبگان و مطالبات ایشان برای رشد علمی، تصریح کرد: امروز نخبگان باید هدف بزرگ که همان نجات دنیا از ذلالت و جهالت است را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه جوانان به ویژه نخبگان را باید هدیه الهی دانست، یادآور شد: آنها نباید خود را بفروشند و وابسته به غرب نباشند، بدانند که اگر به غرب توجه کنند از امان اهل بیت بیرون خواهند رفت، لذا مواظب باشید و از خدا بخواهید که استعدادتان را حفظ و برای تعالی بشر به کار ببرید.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به همجنس گرایی در غرب، عنوان کرد: همجنس گرایی قانون کشورهایی است که مدعی متمدنی را دارند، در آمریکا کسی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود به همجنس‌گراها بها می‌دهد و این نشان از جهالت و فقر آنهاست.

قیمت پسته باید شهریور ماه مشخص می شد

امام جمعه رفسنجان با اشاره به برگزاری جلسه قیمت گذاری پسته در عصر امروز، گفت: بررسی قیمت پسته بهتر بود در شهریورماه انجام می‌شد به استاندار هم گفتم اگر بخواهید احیای مدیریت شرکت تعاونی پسته داشته باشید، راهبردی ندارد و این مدیریت نمی‌تواند راهبردی به‌ وجود آورد.

حجت الاسلام رمضانی پور با بیان اینکه اگر این مدیریت دلسوز سهامدارانش بود، باید در شهریورماه برای نرخ‌گذاری اقدام می‌کرد، تصریح کرد: نباید انحصار به شرکت پسته باشد و پول در اختیار این شرکت قرار گیرد، اگر می‌خواهید به کشاورز خدمت کنید، باید زمان قیمت‌گذاری شهریور باشد.

حقوق فرهنگیان زحمتکش نباید ضایع شود

امام جمعه رفسنجان در ادامه با تأکید بر اینکه مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مواظب نفوذی های دشمن که از طریق مراودات علمی و پژوهشی باشند، گفت: دشمن از راههای مختلف نفوذ می کند و باید مراقب باشیم.

رمضانی پور در ادامه به موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت و با اشاره به رسوایی هشت هزار میلیارد تومانی اختلاس از این صندوق، عنوان کرد: این صندوق که حقوق مسلم بیش از ۷۶۰ هزار نفر و به عبارتی ۹۰۰ هزار نفر عضو دارد چرا باید اینگونه مدیریت هایی استخدام شوند تا حق مردم و به ویژه فرهنگیان زحمت کش ضایع شود.

وی ادامه داد: فرهنگیان امروز در زندگی خود مانده‌اند و در سختی زندگی می‌کنند و خدا راضی نیست این ظلم‌ها به این قشر ارزشمند وارد شود.

امام جمعه رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود درباره حلقه های عرفانی هشدار داد و گفت: برخی افراد با مدرک های تقلبی سعی دارند تا جیب مردم را خالی کنند، چند ماه اخیر نیز یکی از این افراد در کرمانشاه ادعا داشت که از چندین کشور خارجی مدرک دارد و فساد و ... را مرتکب شده بود و معلوم شد این شخص حتی دیپلم هم ندارد.

رمضانی پور تصریح کرد: جریان برکناری وزیر راهبرد زیادی در نجات کشور در موضوعات اقتصادی نخواهد داشت، ما وزرایی داریم که در مسائل اقتصادی کشور دخیل هستند و امیدواریم این توصیه را مورد توجه قرار دهند.

امام جمعه رفسنجان همچنین با گرامیداشت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی، اظهار کرد: ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار است که در این روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان در سال ۵۸ صورت گرفت.

رمضانی پور افزود: روز پنجشنبه گرچه مدارس تعطیل هستند اما دانش اموزان به همراه اولیا و مربیان خود و نیز همه اقشار در این راهپیمایی شرکت کنند.

وی بیان کرد: دانش آموزان باید روحیه بسیجی و شهادت طلبی داشته باشند که رمز پیروزی انقلاب اسلامی شهادت طلبی است.