از لبنان شناخت كافي داريم

ابراهيم ميرزاپور سنگربان اول تيم ملي ضمن اعلام اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت : از آنجا كه اين ديدار در زمين حريف انجام مي شود و لبناني ها از شرايط ميزباني برخوردارند ، بازي آساني پيش روي تيم ملي قرارندارد اما با آمادگي و روحيه بالايي كه در بين بازيكنان و كادر فني وجود دارد براي كسب پيروزي و قطعي كردن صعودمان به جام ملت ها كاملا آماده ايم .

ميرزاپور درباره شناختش از تيم ملي لبنان گفت : ما در بازيهاي آسيايي بوسان با تيم اميد اين كشور بازي كرديم و تصور مي كنم اكثر نفرات تيم بزرگسالان لبنان را همان بازيكنان تشكيل مي دهند . البته لبنان تيم جنگنده و باانگيزه اي است و هرچند اين بازي تاثيري در صعود اين تيم ندارد اما مي آيند تا مقابل فوتبال ما عرض اندام كنند و اعتباري براي خوشان كسب نمايند .

دروازه بان اصلي تيم ملي درباره بازي ضعيف نيمه اول مقابل كره شمالي گفت : به نظر من تيم ملي بد بازي نكرد بلكه اين بازي بسته تيم كره بود كه تمام روزنه ها را مسدود كرده بود و كار گلزني را سخت مي كرد . اما در نيمه دوم بازدن گل اول شيرازه اين تيم از هم پاشيد و اگر بازي ادامه پيدا مي كرد مطمئنا ما به گل هاي بيشتري دست پيدا مي كرديم .

سنگربان ملي پوش تيم فولاد درباره ميزان آمادگي خودش براي ديدار با لبنان گفت : من به لحاظ روحي و بدني در بهترين شرايط قرار دارم و تمام تلاشم را براي بسته نگه داشتن دروازه تيم ملي بكار خواهم بست تا با پيروزي در اين ديدار جواز صعود به جام ملت ها را كسب كنيم .