عفو بین الملل خواستار آزادی فوری نبیل رجب و فاضل عباس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای آزادی فوری رئیس مرکز حقوق بشر بحرین و یکی دیگر از مخالفان بحرینی را خواستار شد.

بر اساس این گزارش، سازمان عفو بین الملل آزادی فوری و غیرمشروط «نبیل رجب» رئیس مرکز حقوق بشر و «فاضل عباس» دبیرکل سابق جماعت الوحدوی بحرین را خواستار شد.

در این بیانیه تصریح شده است: این ۲ فرد به دلیل استفاده از توییتر برای ابراز نگرانی از نقض حقوق بشر در یمن به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند. ما از «خالد بن علی» وزیر دادگستری بحرین درخواست می کنیم که فورا این ۲ نفر را آزاد کند. زیرا به صورت ظالمانه بازداشت شده اند.

گفتنی است، دادگاه آل خلیفه پیش از این اعلام کرد که قرائت حکم نبیل رجب در تاریخ ۳۱ اکتبر(۱۰ آبان) انجام خواهد شد تا تیم دفاع نسخه ای از گزارش های پزشکی موجود درباره دعوی ارائه کند.