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۲۶ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۱۱

/ انتخابات فدراسيون كشتي و ويژگي هاي رئيس آينده /

زمان سامان دادن به كشتي فرا رسيده است/ رئيس آينده بايد مدير توانمندي باشد

زمان سامان دادن به كشتي فرا رسيده است/ رئيس آينده بايد مدير توانمندي باشد

منصور برزگر گفت: انتخابات فرصت مناسبي براي ساماندهي كشتي كشور است و به نظر مي رسد هم اكنون آن زمان فرا رسيده است.

مدير فني تيم ملي كشتي كشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهارداشت : به اعتقاد من رئيس فدراسيون كشتي بيش از هر چيز بايد مدير خوبي باشد زيرا بسيار ديده شده فردي از اهالي ورزش مديريت ورزشي بلد نباشد.

وي خاطرنشان كرد: برخي پيشكسوتان عنوان مي كنند كه رئيس فدراسيون حتما بايد از خانواده كشتي باشد و من هم منكر اين نيستم كه فردي از اهالي كشتي مي تواند گزينه بهتري باشد اما يك مدير بيش از هر چيز بايد مديريت بداند و توان فراهم كردن امكانات و بودجه را داشته باشد.

برزگر به عنوان شاهد مثالي بر اينكه مديريت بر همه چيز ارجح است يادآور شد: سرپرست فعلي فدراسيون 17 سال در فدراسيون واليبال خدمت كرده بود و توانمنديهاي خود را به اثبات رسانده بود به همين دليل ما بايد به براي پيشبرد اهداف فدراسيون به او كمك مي كرديم و هر چه مي توانستيم در اين زمينه انجام داديم .

وي وضعيت فدراسيون را براي برگزاري يك انتخابات منصفانه مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت: در حال حاضر همه چيز خوب است و بايد براي حفظ اين شرايط و تبديل آن به وضعيتي بهتر تلاش شود.

کد مطلب 380842

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