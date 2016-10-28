نیازمند جهادی ملی برای تحقق راهبردهای اقتصاد مقاومتی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در آخرین بخش از سفر دو روزه به شهر مقدس قم بعد از ظهر روزجمعه با حضور در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تشریح دستاوردهای حاصل از اقدامات سیاسی، اطلاعاتی،امنیتی و دفاعی به سوالات اعضاءحاضر در جلسه پاسخ گفت.

علی شمخانی در این جلسه با تشریح تهدیدات حاصل از توسعه تروریسم تکفیری و تفکرات افراطی که موجب ارایه چهره ای غیر واقعی از اسلام وشکل گیری جریان اسلام هراسی شده است اظهار داشت:خنثی سازی این توطئه خطرناک که بدون شک با پشتوانه سرویسهای اطلاعاتی صهیونیستی و امریکایی ایجاد و توسعه یافته است تنها با مقابله نظامی محقق نخواهد شد.

وی افزود:تبیین ریشه های انحرافی تفکر تکفیری که هیچ نسبتی با دین حنیف اسلام نداشته و خاستگاه آن وهابیت است نیازمند تلاش بیش از پیش علما و حوزه های علمیه است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به خطر انحراف اذهان جهان اسلام از توجه به تهدید رژیم صهیونیستی و جایگزین شدن درگیریهای داخلی میان مسلمانان به جای ان افزود: متاسفانه در سایه خونین شدن مرزهای کشورهای اسلامی امنیت رژیم صهیونیستی ارتقاءقابل ملاحظه ای یافته است.

وی تهدیدات ناشی از نارساییهای اقتصادی را واقعی و رفع آن را در گرو جهادی ملی برای تحقق راهبردهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: حمایت مستمر از کارآفرینان واقعی ،سرمایه گزاران و اصحاب تولید و اشتغال زایی و مقابله بدون تنازل با فسادو رفع موانع قانونی و تصنعی تولید در ردیف ضرورتهایی است که برای عبور از شرایط موجود باید مورد توجه قرار گیرد.