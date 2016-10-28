افزایش امنیت رژیم صهیونیستی در سایه خونین شدن کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی در آخرین بخش از سفر دو روزه خود به شهر مقدس قم بعد از ظهر جمعه با حضور در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تشریح دستاوردهای حاصل از اقدامات سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی و دفاعی به سئوالات اعضای حاضر در جلسه پاسخ گفت.

وی در این جلسه با تشریح تهدیدات حاصل از توسعه تروریسم تکفیری و تفکرات افراطی که موجب ارائه چهره‌ای غیر واقعی از اسلام و شکل‌گیری جریان اسلام هراسی شده است، اظهار داشت: خنثی‌سازی این توطئه خطرناک که بدون شک با پشتوانه سرویس‌های اطلاعاتی صهیونیستی و آمریکایی ایجاد و توسعه یافته است تنها با مقابله نظامی محقق نخواهد شد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: تبیین ریشه‌های انحرافی تفکر تکفیری که هیچ نسبتی با دین حنیف اسلام نداشته و خاستگاه آن وهابیت است نیازمند تلاش بیش از پیش علما و حوزه‌های علمیه است.

وی با اشاره به خطر انحراف اذهان جهان اسلام از توجه به تهدید رژیم صهیونیستی و جایگزین شدن درگیری‌های داخلی میان مسلمانان به جای آن افزود: متأسفانه در سایه خونین شدن مرزهای کشورهای اسلامی امنیت رژیم صهیونیستی ارتقاء قابل ملاحظه‌ای یافته است.

شمخانی، تهدیدات ناشی از نارسایی‌های اقتصادی را واقعی و رفع آن را در گرو جهادی ملی برای تحقق راهبردهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: حمایت مستمر از کارآفرینان واقعی، سرمایه‌گذاران و اصحاب تولید و اشتغال زایی و مقابله بدون تنازل با فساد و رفع موانع قانونی و تصنعی تولید در ردیف ضرورت‌هایی است که برای عبور از شرایط موجود باید مورد توجه قرار گیرد.