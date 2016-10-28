ظریف مسکو را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از پایان برنامههای کاری خود در مسکو از جمله ملاقاتهای جداگانه با وزرای خارجه روسیه و سوریه و شرکت در نشست سهجانبه در خصوص بحران سوریه لحظاتی پیش مسکو را به مقصد تهران ترک کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان که صبح امروز به منظور شرکت در نشست سهجانبه ایران، سوریه و روسیه به مسکو سفر کرده بود، پس از این نشست در کنفرانس خبری مشترک با همتایان خود ضمن قدردانی از برگزاری این نشست گفت: گفتوگوهای بسیار خوبی امروز در حوزه روابط دوجانبه و موضوعات مهمی که منطقه ما را مورد تهدید قرار میدهد، برگزار شد.
ظریف تصریح کرد: راهحل بحران سوریه تنها پشت میز مذاکره صورت خواهد گرفت و تروریسم ابزار خوبی برای رسیدن به اهداف سیاسی نیست.
وی افزود: آنچه که ضرورت دارد برای همه کشورها، پذیرفتن این واقعیت است که تروریسم برای هیچ کس منافعی به دنبال نخواهد داشت. حمایت از گروههای تروریستی گرچه ممکن است در کوتاه مدت در برخی معادلات بسیار کوتهبینانه سیاسی منافعی را در بر داشته باشد، ولی گروههای تروریستی گروههایی هستند که نهایتا دست کسانی را که آنها را تغذیه کردهاند، گاز خواهند گرفت و با آنها مقابله خواهند کرد و نهایتا خطری برای همه خواهند بود.
نظر شما