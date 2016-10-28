به گزارش خبرنگار مهر، نادر دست نشان در نشست خبری پس از دیدار تیمش برابر پرسپولیس که با پیروزی یک بر صفر سرخپوشان همراه بود، گفت: ما بازی خوبی را ارائه دادیم و در طول بازی نیز شانس های گلزنی زیادی داشتیم که متاسفانه آنها از دست رفت. روی یک حرکتی هم که تیم ما در حال گلزنی بود، بازیکن حریف توپ برگشتی را وارد دروازه ما کرد. بازیکنان امروز خوب بودند و برای پرسپولیس چاره ای جز ارسال نداشتند و پرسپولیس هم روی همان تاکتیک به گل رسید.

وی افزود: خط دفاع ما اصلا آشفته ظاهر نشد و این پرسپولیس بود که آشفته بود. این قسمت و شانس پرسپولیس بود که توپ به گل تبدیل شد و توپی هم که آنها به تیر زدند به بازیکن ما خورد. بازیکنان ما خوب و با صلابت ظاهر شدند اما یک سری مسائل روحی و روانی روی آنها تاثیر گذاشت.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادن خاطرنشان کرد: محمد انصاری در دو قدمی داور مرتکب خطای عمد شد که داور آن را نگرفت. همچنین او چند دقیقه بعد با کف پا روی ران پای امیر زلیکانی رفت که آن توپ هم خطا اعلام نشد.

دست نشان تصریح کرد: داور در نیمه اول دو دقیقه و در نیمه دوم ۳ دقیقه وقت اضافه اعلام کرد؛ این در حالی بود که در چندین صحنه بازی، توقف های زیادی داشت. حسین بغلانی بازیکن ما مصدوم شد و همچنین دروازه بان پرسپولیس به خاطر تاخیر، کارت زرد گرفت اما داور تنها ۳ دقیقه وقت اضافه اعلام کرد. فغانی داور بزرگی است و نباید در مورد حتی اعلام وقت اضافه اشتباه کند.

وی گفت: یک سئوال دیگر دارم. محمد انصاری با کف پا روی ران پای بازیکن ما رفت و اگر این صحنه اخراج نداشت چه جریمه ای باید می شد؟

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان خاطرنشان کرد: ابتدا من راجع به این موضوع که روز گذشته در نشست خبری با تاخیر حاضر شدم عذرخواهی می کنم اما با تمام ترافیک تهران خودم را به سازمان لیگ رساندم اما خبرنگاران نشست را تحریم کردند. ما انتظار نداشتیم که این کار صورت بگیرد. آیا خود سرمربی پرسپولیس در بازی با استقلال خوزستان این کار را انجام نداد؟ این موضوع در کار ما هم تاثیر دارد.

وی در رابطه با وقت کشی بازیکنان تیمش تصریح کرد: این حرف شما است و هواداران پرسپولیس این حرف را تایید نمی کنند. بازی باید مساوی می شد که پرسپولیس یک گل زیبا به ثمر رساند و هواداران این تیم هم خوشحال هستند. بازیکنان ما وقت کشی نکردند حتی دو بازیکن ما در حال حاضر زیر سرم هستند اما وقت کشی نکردند.