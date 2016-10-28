پدافند غیرعامل در افزایش توان نظامی و دفاعی کشور تأثیر دارد

سرهنگ عبدالحسین ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز تشکیل پدافند غیرعامل، اظهار داشت: پدافند غیرعامل برای مقابله با انواع تهدیدها و بلایای طبیعی و غیرطبیعی پیش‌بینی‌شده درحالی‌که ایران اسلامی از طرف دشمنان مورد تهدید و تحریم قرارگرفته ولی شاید برخی از کشورها خود را در مقابل تهدیدها آماده کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها با کشتار مردم بی‌گناه عراق دست به توطئه زده‌اند، افزود: آمریکایی‌ها به‌واسطه هم‌پیمانانشان از جمله اسرائیل، آل سعود و دیگر کشورهای حامی تروریست زمینه حضور داعش را در عراق، سوریه فراهم کرده‌اند تا با این روش اسلام هراسی را در دنیا رواج دهند.

فرمانده سپاه ناحیه اهر ادامه داد: باوجود ایجاد پایگاه‌های نظامی متعدد در کشورهای همسایه که از طریق دشمنان قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی ایجادشده و ناامنی‌ها، ملت ایران به اهمیت پدافند غیرعامل واقف شده‌اند.

ایمانی پدافند غیرعامل را ایستادگی در مقابل تهدیدات دشمنان نظام اسلامی ایران دانست، اضافه کرد: صیانت و حفاظت از مردم و خاک میهن به‌عنوان دستگاه حاکمیتی از اصلی‌ترین اهداف پدافند غیرعامل بوده و همین پدافند غیرعامل چشمان همیشه بیدار و هوشیار نظام در برابر تحرکات و تهدیدهای دشمنان است.

وی با تأکید بر اینکه محتوای شبکه‌های ماهواره‌ای بنیان خانواده‌های ایرانی را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد، گفت: توطئه‌های جنگ نرم که توسط رابرت مرداک با ایجاد شبکه‌های ماهواره‌ای کلید خورد هدف خود را تضعیف و فروپاشی بنیان خانواده‌های ایران قراردادند تا شاید شکست خود را در عرصه‌های مختلف جبران کنند.

فرمانده سپاه ناحیه اهر به نقش فتنه گران در جریان انتخابات سال ۸۸ نیز اشاره و خاطرنشان کرد: فتنه گران سال ۸۸ به دنبال تبعیت از دشمنان و با دلارهای آمریکایی به فکر براندازی نظام جمهوری اسلامی بودند.