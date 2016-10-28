روشنگری رسالت مهم آموزش و پرورش است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری آذرشهر، یدالله الهیاری در جلسه شورای آموزش و پرورش آذرشهر با اعلام این که یکی از رسالتهای مهم آموزش و پرورش روشنگری و جهل زدایی است، گفت: نهضت مدرسه سازی در روستاهای این شهرستان که با مساعدتها ی بخش خصوصی و خیرین آغاز شده، به لطف خدا ادامه خواهد یافت.

وی افزود: برای رفع مشکلات تعمیر و عمران مدرسه ها باید جذب افراد خیّر را در برنامه قراردهیم.

وی ابراز کرد: همراهی خیرین و افزایش سطح امکانات آموزش و پرورش نشان می دهد که این قشر دلسوز جامعه برای علم و دانش جایگاه ویژه ای مد نظر قرارداده اند و ما هم باید با تمام ظرفیت برای رفع کمبودها در کنار خیرین قدم برداریم.

رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان خاطر نشان ساخت: باید در رسانه ای کردن فعالیت خداپسندانه خیرینی که در حوزه آموزش و پرورش فعال بوده اند، اقدام کنیم.

وی تبلیغات محیطی را برای همراهی هر چه بیشتر مردم در بخش علم و دانش لازم دانست.

دواتگر رییس آموزش و پرورش آذرشهر نیز با ارایه گزارشی از آسفالت ریزی محوطه داخلی چندین مدرسه، گفت:در روستای الوانق ساختمان مدرسه در شرف ریزش بوده و نیاز مبرم به تخریب و تجدید بنا دارد.

وی افزود: آموزش و پرورش آذرشهر در خصوص ایجاد نمازخانه در مدارس گامهای بزرگی برداشته بطوریکه در مدارس قاضی جهان و اخیجهان نمازخانه ها در حال احداث می باشند.

دواتگر اظهار کرد: هم اکنون در ۵۰ مدرسه این شهرستان نماز های جماعت بصورت منظم برگزار می شود.