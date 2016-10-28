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۷ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۱۸

معاون فرماندار میانه تاکید کرد:

ضرورت افزایش برنامه های مبارزه با مواد مخدر در مبادی ورودی میانه

ضرورت افزایش برنامه های مبارزه با مواد مخدر در مبادی ورودی میانه

تبریز- معاون سیاسی فرماندار ویژه میانه خواستار شدت اجرای برنامه های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر در مبادی ورودی و ترانزیتی شهرستان شده و افزود: باید فضا را برای سوداگران مواد مخدر ناامن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری میانه، محمدرضا مشایخی  در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان میانه با تاکید بر اهمیت حساس سازی جامعه نسبت به موضوع مواد مخدرو آسیبها و خطرات آن در جامعه افزود: نباید فعالیت های اجرایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر صرفا معطوف جامعه هدف شود بلکه باید آگاه سازی، اطلاع رسانی و آموزش به تمامی لایه های جامعه از جمله قشر جوان و پویای جامعه تسری داده شود.

وی از برگزاری دومین همایش شورای مبارزه با مواد مخدر تا پایان آبان ماه سال جاری خبر داده، بر تخصصی تر و پربارتر شدن آن تاکید کرده، گفت: انجام برنامه های مقطعی، نتایج مقطعی را دربر دارد پس باید برنامه ریزی ها در طول سال تداوم داشته و با برپایی نمایشگاهها، دوره های آموزشی زندگی و مهارت فرزندپروری، بهره گیری از کارشناسان و متخصصان مذهبی و علمی و نیز بهره گیری از ظرفیت هایی چون اداره آموزش و پرورش، دانشگاهها و تشکل های مردم نهاد بر آگاه سازی جامعه افزود.

معاون فرماندار میانه با بیان اینکه فرماندهی انتظامی شهرستان از جمله پلیس تخصصی مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی شهرستان میانه و نیروهای اطلاعاتی شهرستان در سال گذشته و در سال جاری، توفیق خوبی در میزان کشف مواد مخدر داشته، از زحمات تمامی تلاشگران این عرصه تقدیر نموده افزود: باید بر میزان تلاشها در عرصه مبارزه با مواد مخدر افزود.

در این جلسه، مسئولین کمیته های مختلف به ارائه گزارشی از فعالیت ها و بیان پیشنهادات خود پرداختند.

کد مطلب 3808522

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