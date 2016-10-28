کشته شدن ۱۳ مصری در اثر بارندگی ها و سیل شدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه الیوم السابع مصر، بارندگی های شدید و به راه افتادن سیل های خروشان در استان های مختلف این کشور جان ۱۳ شهروند مصری را گرفت و ۵۰ نفر دیگر را هم زخمی کرد.

این بارندگی ها از صبح روز پنجشنبه (۲۷ اکتبر) آغاز شده بود و تا امروز جمعه ادامه داشت و در نتیجه آن ۷ مصری در جاده های استان "بحر الاحمر" (دریای سرخ) مصر کشته و ۲۶ نفر دیگر زخمی شدند.

۶ شهروند مصری دیگر هم در اثر سیل شدید و واژگونی یک دستگاه مینی بوس در جاده "قنا ـ سوهاج" جان خود را از دست داده و ۲۴ نفر دیگر زخمی شدند.