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۷ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۳۶

کشته شدن ۱۳ مصری در اثر بارندگی ها و سیل شدید

کشته شدن ۱۳ مصری در اثر بارندگی ها و سیل شدید

اتاق عملیات هیات دولت مصر اعلام کرد که در نتیجه بارندگی های شدید و به راه افتادن سیل در استان های مختلف این کشور، ۱۳ مصری جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه الیوم السابع مصر، بارندگی های شدید و به راه افتادن سیل های خروشان در استان های مختلف این کشور جان ۱۳ شهروند مصری را گرفت و ۵۰ نفر دیگر را هم زخمی کرد.

این بارندگی ها از صبح روز پنجشنبه (۲۷ اکتبر) آغاز شده بود و تا امروز جمعه ادامه داشت و در نتیجه آن ۷ مصری در جاده های استان "بحر الاحمر" (دریای سرخ) مصر کشته و ۲۶ نفر دیگر زخمی شدند.

۶ شهروند مصری دیگر هم در اثر سیل شدید و واژگونی یک دستگاه مینی بوس در جاده "قنا ـ سوهاج" جان خود را از دست داده و ۲۴ نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 3808525

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