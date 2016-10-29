به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دهم رقابتهای لالیگا شنبه شب با برگزاری دیدار تیم های بارسلونا و گرانادا ادامه یافت که طی آن تیم بارسلونا برابر قعرنشین جدول پیروزی یک بر صفر را رقم زد.

نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت. در این نیمه اشتباهات بازیکنان بارسلونا زیاد بود و آنها نتوانستند از سد مدافعان پر شمار حریف عبور کنند.

در شروع نیمه دوم و در دقیقه ۴۹ بود که بارسلونا دروازه حریف را گشود. پس از آن بارسلونا کاملا توپ و میدان را در اختیار داشت اما نتوانست موقعیت های گل زیادی ایجاد کند. در این بازی لیونل مسی بسیار پر اشتباه ظاهر شد و سوارز هم دو موقعیت خوب را از دست داد.

آبی اناری ها با این برد ۲۲ امتیازی شدند و در رده دوم جدول قرار گرفتند. رئال مادرید با ۲۴ امتیاز صدرنشین لالیگا است.