شهر زرندکانون زمین لرزه/غیرقابل سکونت بودن ساختمان شرط توزیع چادر

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اثر زمین لرزه ۴.۷ ریشتری عصر امروز زرند تا کنون مشخص شده که ۱۰ نفر مجروح شدند.

وی ادامه داد: جراحت دو نفر بر اثر خسارت مستقیم ناشی از شکستن شیشه بوده و هفت نفر هم به صورت غیرمستقیم دچار آسیب شدند.

صالحی از ترک خوردگی برخی دیوارهای غیرمقاوم در سطح شهر زرند خبر داد و یادآور شد: بر اثر این زمین لرزه، ترک هایی که در نتیجه زمین لرزه ۴.۸ ریشتری هفته پیش زرند در ساختمان ها ایجاد شده بود عمیق تر شد.

مدیر کل مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه استانداری کرمان از ایجاد ترک در برخی از تاسیسات انتقال برق زرند خبر داد و افزود: با این وجود هیچ گونه اختلالی در شبکه توزیع برق و مخابرات شهرستان زرند ایجاد نشده است.

صالحی با اشاره به اینکه این زمین لرزه تاکنون هیچ مورد فوتی نداشته است، گفت: کانون زمین لرزه شهر زرند بوده است.

وی در خصوص تقاضای مردم زرند برای دریافت چادر اظهار کرد: چنانچه واحد ساختمانی به علت وقوع زمین لرزه غیرقابل سکونت شده باشد چادر در اختیار افراد قرار می گیرد؛ اما اگر ترس علت این تقاضا باشد نمی توان چادری در اختیار افراد قرار داد.

صالحی گفت: برای این منظور یک تیم در نظر گرفته شده که در صورت تایید غیر قابل سکونت بودن ساختمان توسط این گروه؛ چادر در اختیار افراد متقاضی قرار می گیرد .

وی گفت: مردم می توانند حتی در حیاط منزلشان محیطی امن را ایجاد کنند اما همواره تاکید ما بر سکونت در سازه های مقاوم است.

مدیر کل مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه استانداری کرمان گفت: تاکنون چادری در اختیار هیچ کس قرار داده نشده چرا که موردی از تخریب و غیرقابل سکونت بودن خانه ها مشاهده نشده است.

صالحی با اشاره به اینکه روند وقوع زمین لرزه های زرند عجیب نیست، گفت: در هفته گذشته زمین لرزه ۴.۸ ریشتری زرند با پس لرزه هایی که سیر نزولی داشتند همراه بود.

وی با اشاره به غیرقابل پیش بینی بودن زلزله گفت: تاکنون دانش بشری بر این حادثه طبیعی فائق نیامده است.

وی گفت: مردم به شایعات توجه نکنند و گوش به زنگ اطلاعیه های مسئولان باشند.

وی یادآور شد: تاکنون هشداری در خصوص زمین لرزه های شهرستان زرند از سوی موسسه ژئوفیزیک اعلام نشده است.