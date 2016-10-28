شماره جدید همشهری اقتصاد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره جدید همشهری اقتصاد این دو تحلیل‌گر تمام متغیرهای اثرگذار بر بازارهای مالی در ماه های آینده را بررسی و درباره رفتار بازار ارز، طلا، مسکن و نفت در ایران و جهان پیش بینی خود را ارایه کرده اند.

دکتر ادیب نوشته: «افزایش نرخ بهره فدرال رزرو اجتناب ناپذیر است و افزایش نرخ بهره به فروپاشی مالی منجر می شود». این نویسنده ضمن تحلیل بازار مسکن، نفت و ارز به این پرسش که در ماه های آینده «در چه رشته هایی باید سرمایه گذاری شود؟» پاسخ داده است. همچنین دکتر ایمانی راد ضمن ارایه ارزیابی از شرایط کنونی اقتصاد ایران گفته است: «سیاست بانک مرکزی ایران افزایش آهسته و تدریجی قیمت دلار است». وی ضمن برشمردن دلایل رکود کنونی اقتصاد ایران نسبت به رونق احتمالی هشدار داده و آورده است: «اگر به یک باره رونق ایجاد شود سیلی از تقاضا برای مسکن، طلا، ارز و... راه می افتد که منجر به افزایش نجومی قیمت ها می شود».

اما درکنار این مطالب برای اولین بار همشهری اقتصاد توانسته گفتگویی اختصاصی با دکتر سیدمحمد اعرابی استاد تمام مدیریت در ایران و نویسنده و مترجم برجسته کتاب های مدیریتی در سطوح علمی و دانشگاهی بگیرد. این گفتگو درباره فعالیت های علمی، تحقیقاتی و آموزشی دکتر اعرابی است.

مصاحبه با دکتر گودرز محبوبی دانشمند ایرانی و مشاور صدراعظم آلمان درباره «موج چهارم اقتصاد در ایران و جهان»، مصاحبه با رئیس پروژه های پیشران اتحادیه اروپا درباره اینکه «چرا ایران باید به سمت انقلاب چهارم صنعتی برود»، مصاحبه با «خوزه بارتا استاد دانشگاه لیسبون» درباره «تجارت اینترنت اشیاء»، مصاحبه با «پیترو پرلو استاد دانشگاه تورینو» درباره «تجارت هوش مصنوعی و ادغام دیجیتالی»، مصاحبه با دکتر رحیم لوی درباره «نقش کلیدی sme ها در اقتصاد ایران» و مصاحبه با دکتر علیرضا درخشان درباره «جایگزین شدن van به جای شبکه شتاب» از دیگر مطالبی است که در شماره سی و پنجم همشهری اقتصاد می توانید بخوانید.

حمله هوش مصنوعی به بازارهای جهان، دلایل اجرای ناقص بیمه وگارانتی ساختمان درایران، ۱۵فناوری نوظهور کشاورزی که جهان را دگرگون خواهد کرد، چرا همه باید برای انقلاب چهارم صنعتی آماده شوند؟، ۱۰گام برای تجاری سازی شرکت های دانش بنیان کشاورزی، یک تغییر رادیکال در انتظار تمامی صنایع جهان، پیامد تغییر رفتار مصرف کننده ایرانی برای کسب وکارها، نقش تکنولوژی های جدید در کاهش قیمت مسکن، تاثیر فناوری نانو برکشاورزی ایران از دیگر مطالب این شماره همشهری اقتصاد است. سی و پنجمین شماره همشهری اقتصاد را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی تهیه کنید.