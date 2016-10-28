اعلام حمایت جنبلاط از ریاست جمهوری میشل عون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شبکه المنار لبنان، «ولید جنبلاط» پس از دیدار با ژنرال میشل عون، حمایت خود از نامزدی و انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور لبنان را اعلام نمود.

جنبلاط تصریح کرد: اکثریت نمایندگان حزب سویالیست ترقی خواه به ژنرال عون رای خواهند داد و فردا نشستی برای هماهنگی در این زمینه برگزار خواهد شد.

میشل عون هم با تشکر از این حمایت جنبلاط اعلام کرد: از حمایت جنبلاط تشکر می کنم و ما دست در دست هم تلاش خواهیم کرد لبنان را بسازیم و اوضاع آنرا بهبود ببخشیم.

لازم به ذکر است که پس از بحران ۲ ساله مساله انتخاب رئیس جمهور در لبنان، «سعد حریری» نخست وزیر اسبق این کشور و رئیس جریان المستقبل وابسته به عربستان، از ژنرال «میشل عون» شخصیت مورد حمایت جنبش حزب الله لبنان برای پست ریاست جمهوری حمایت کرده است.