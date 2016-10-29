۹ آبان ۱۳۹۵، ۰:۲۲

هفته یازدهم سری آ؛

یوونتوس برنده جدال حساس برابر ناپولی/ ایگواین تفاوت‌ها را رقم زد

دیدار حساس تیم های فوتبال یوونتوس و ناپولی با پیروزی شاگردان آلگری پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ناپولی و یوونتوس شنبه شب در چارچوب هفته یازدهم رقابتهای سری آ به مصاف هم رفتند که این بازی حیثیتی را شاگردان آلگری با نتیجه ۲ بر یک برنده شدند.

لئوناردو بونوچی (۵۰) و گونزالو ایگواین (۷۱) در این بازی گل های تیم یوونتوس را به ثمر رساندند. خوزه کایخون نیز در دقیقه ۵۴ تنها گل تیم ناپولی را به ثمر رساند.

نکته جالب این بازی تقابل ایگواین با تیم سابق خود بود. پیش از این بازی اظهار نظرهای زیادی درباره رویارویی او و ناپولی مطرح شده بود و مهاجم آرژانتینی گل برتری مسابقه را نیز به ثمر رساند با این حال شادی نکرد.

یووه بعد از این برد ارزشمند ۲۷ امتیازی شد و در صدر جدول جایگاه خود را تثبیت کرد.

