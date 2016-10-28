به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها با حضور ۱۲ کشور دنیا و ۲۷ تیم روزهای ۶ و ۷ آبان ماه در محل خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
در پایان این رقابتها در کشتی فرنگی تیم ایران به عنوان قهرمانی رسید و تیمهای روسیه و ایران توسعه دوم و سوم شدند.
در کشتی آزاد نیز تیم روسیه عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیمهای ایران و ایران B به ترتیب دوم و سوم شدند.
نتایج رقابتهای فینال، رده بندی و دیدارهای کسب مقامهای پنجم، هفتم و نهم به شرح زیر است:
کشتی آزاد: (۱۳ تیم)
گروه A : ایران A - پاکستان – بلاروس- اوکراین
گروه B : ایران توسعه- ایران C- ایران B
گروه C :قرقیزستان- بلغارستان- تاجیکستان
گروه D : کالینگراد روسیه- ارمنستان – روسیه
کشتی فرنگی: (۱۴ تیم)
گروه A : ترکمنستان – ایران توسعه- ایران B – قرقیزستان
گروه B : بلغارستان- ایران A – ایران C- لبنان
گروه C : مجارستان – اوکراین – ارمنستان
گروه D : روسیه- کالینگراد روسیه- تاجیکستان
کشتی آزاد:
فینال: روسیه ۶- ایران Aـ ۲
رده بندی: ایران Bـ ۶ - بلغارستان ۲
دیدار برای کسب مقام پنجم: کالینگراد روسیه ۵ - ایران Cـ ۳
دیدار برای کسب مقام هفتم: اوکراین ۵ - قرقیزستان ۳
دیدار برای کسب مقام نهم: بلاروس، برنده ۴ - ارمنستان ۴ (امتیاز مثبت ۱۸ به ۱۶ به سود بلاروس)
رده بندی تیمی: ۱- روسیه ۲- ایران Aـ ۳- ایران Bـ ۴- بلغارستان ۵- کالینگراد روسیه ۶- ایران Cـ ۷- اوکراین ۸- قرقیزستان ۹- بلاروس ۱۰- ارمنستان
کشتی فرنگی:
فینال: ایران Aـ ۵ - روسیه ۳
رده بندی: ایران توسعه ۶ - مجارستان ۲
دیدار برای کسب مقام پنجم: ایران Bـ ۵ - اوکراین ۳
دیدار برای کسب مقام هفتم: ایران Cـ ۸ - کالینگراد روسیه صفر
دیدار برای کسب مقام نهم: ارمنستان ۵ - قرقیزستان ۳
رده بندی تیمی: ۱- ایران Aـ ۲- روسیه ۳- ایران توسعه ۴- مجارستان ۵- ایران Bـ ۶- اوکراین ۷- ایران Cـ ۸- کالینگراد روسیه ۹- ارمنستان ۱۰- قرقیزستان
نظر شما