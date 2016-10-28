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۷ آبان ۱۳۹۵، ۲۲:۰۳

رقابت‌های بین‌المللی جام شاهد- تهران؛

تیم کشتی فرنگی ایران با شکست روسیه قهرمان شد/ معرفی تیم‌های برتر

تیم کشتی فرنگی ایران با شکست روسیه قهرمان شد/ معرفی تیم‌های برتر

رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان جام شاهد با قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران و نایب قهرمانی آزادکاران کشورمان پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها با حضور ۱۲ کشور دنیا و ۲۷ تیم روزهای ۶ و ۷ آبان ماه در محل خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

در پایان این رقابتها در کشتی فرنگی تیم ایران به عنوان قهرمانی رسید و تیم‌های روسیه و ایران توسعه دوم و سوم شدند.

در کشتی آزاد نیز تیم روسیه عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیم‌های ایران و ایران B به ترتیب دوم و سوم شدند.

نتایج رقابت‌های فینال، رده بندی و دیدارهای کسب مقام‌های پنجم، هفتم و نهم به شرح زیر است:

کشتی آزاد: (۱۳ تیم)

گروه A : ایران A  - پاکستان – بلاروس- اوکراین
گروه B : ایران توسعه- ایران C- ایران B
گروه C :قرقیزستان- بلغارستان- تاجیکستان
گروه D : کالینگراد روسیه- ارمنستان – روسیه

کشتی فرنگی: (۱۴ تیم)

گروه A : ترکمنستان – ایران توسعه- ایران B – قرقیزستان
گروه B : بلغارستان- ایران A – ایران C- لبنان
گروه C : مجارستان – اوکراین – ارمنستان
گروه D : روسیه- کالینگراد روسیه- تاجیکستان

کشتی آزاد:

فینال: روسیه ۶- ایران Aـ ۲
رده بندی: ایران Bـ ۶  - بلغارستان ۲
دیدار برای کسب مقام پنجم: کالینگراد روسیه ۵  - ایران Cـ ۳
دیدار برای کسب مقام هفتم: اوکراین ۵  - قرقیزستان ۳
دیدار برای کسب مقام نهم: بلاروس، برنده ۴  - ارمنستان ۴ (امتیاز مثبت ۱۸ به ۱۶ به سود بلاروس)
رده بندی تیمی: ۱- روسیه ۲- ایران Aـ ۳- ایران Bـ ۴- بلغارستان ۵- کالینگراد روسیه ۶- ایران Cـ ۷- اوکراین ۸- قرقیزستان ۹- بلاروس ۱۰- ارمنستان

کشتی فرنگی:

فینال: ایران Aـ ۵  - روسیه ۳
رده بندی: ایران توسعه ۶  - مجارستان ۲
دیدار برای کسب مقام پنجم: ایران Bـ ۵  - اوکراین ۳
دیدار برای کسب مقام هفتم: ایران Cـ ۸   - کالینگراد روسیه صفر
دیدار برای کسب مقام نهم: ارمنستان ۵  - قرقیزستان ۳
رده بندی تیمی: ۱- ایران Aـ  ۲- روسیه  ۳- ایران توسعه  ۴- مجارستان ۵- ایران Bـ  ۶- اوکراین  ۷- ایران Cـ  ۸- کالینگراد روسیه  ۹- ارمنستان  ۱۰- قرقیزستان

کد مطلب 3808559

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