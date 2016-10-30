خبرگزاری مهر - گروه استان ها: جمعه دو هفته قبل بود که حوالی ساعت ۱۵ زمین لرزه ای ۴.۸ ریشتری در شهرستان زرند روی داد، وقوع این زمین لرزه در شهری که ۱۰ سال قبل زمین لرزه ای ۶ ریشتری در آن ثبت شده و موجب خسارت جدی به اکثر خانه های مسکونی شده و صدها نفر را به کام مرگ کشیده بود چنان موجب ترس مردم شد که در زمان فرار از زمین لرزه ۲۴ نفر مصدوم شدند. اما جمعه گذشته نیز پس از یک هفته از آغاز موج جدید تنش های زمین در این شهر مجدد ساعت ۱۷ و ۳۲ دقیقه شهر زرند با زمین لرزه ای ۴.۷ ریشتری تکان خود و این بار طبق آخرین گزارشها ۱۰ نفر را مصدوم کرد و موجب بروز خسارتهای جزیی به ساختمان های مسکونی و خسارت گسترده تر به منازلی شد که هفته گذشته دچار ترک خوردگی شده بودند.

هر چند برخی از ساختمان های دولتی و زیر بنایی نیز در زمین لرزه هفته گذشته و امروز خسارت دیده اند اما خوشبختانه خدمات عمومی و زیر بنایی در این شهر در جریان این دو زمین لرزه مختل نشده است.

آماری از خانه های خسارت دیده اعلام نشده است

در مجموع این زمین لرزه ها تنها دو نفر به صورت مستقیم و بر اثر شکستن شیشه مجروح شدند و بقیه در زمان بروز زمین لرزه بر اثر ترس و در هنگام فرار مجروح شوند اما هنوز آمار دقیقی از سازه هایی که دچار ترک خوردگی شده اند منتشر نشده است این درحالی است که به نظر می رسد، بخش قابل توجهی از خانه ها دچار ترک خوردگی شده است.

درخواست مردم زرند برای دریافت چادر

طبق آمار ثبت شده توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از پنج‌شنبه ۲۹ مهرماه و پس از زلزله ۴.۸ ریشتری، در مجموع ۴۲ لرزه ثبت شده است که ۱۰ لرزه به بزرگی بیشتر از یک ریشتر، ۲۳ لرزه به بزرگی بیشتر از ۲ ریشتر، ۷ لرزه به بزرگی بیشتر از ۳ ریشتر و ۲ لرزه با بزرگی بیش از ۴ ریشتر بوده‌اند.

لازم به توضیح است که ۳۴ لرزه مربوط به قبل از لرزه ۴.۷ ریشتری روز گذشته و ۸ مورد نیز مربوط به دو روز اخیر می‌باشد.

بنا به اتفاقاتی که قبل از زمین لرزه بم در بازه زمانی مشخص روی داده بود حالا مردم زرند نیز همان برداشت را از زمین لرزه های اخیر می کنند و شایعات بسیاری از بروز زمین لرزه شدید در این شهرستان در فضاهای مجازی و بین مردم منتشر شده است.

مردم ترجیح می دهند شب ها را در چادر صبح کنند از سوی دیگر بازار خرید و فروش چادر نیز در زرند گرم شده است شبیه سازی های مربوط به این زمین لرزه ها و همین طور شایعاتی که از هشدار یکی از موسسه های زمین شناسی آمریکا در خصوص بروز این زمین لرزه منتشر شده که اساسا همگی کذب است موجب شده است ترس و اضطراب بین مردم افزایش یابد.

از دو شب گذشته مردم زرند درخواست توزیع چادر برای اسکان موقت تا زمان بازسازی خانه هایشان را دارد و با وجود اینکه هوا سرد است اما مردم ترجیح می دهند شب ها را در چادر صبح کنند از سوی دیگر بازار خرید و فروش چادر نیز در زرند گرم شده است.

همچنین خبرها از درخواست های مکرر مردم برای دریافت کانکس نیز حکایت دارد که وجود این تقاضاها سبب شد ستاد مدیریت بحران شهرستان زرند از دو شب گذشته سه سالن را برای اسکان موقت مردم در نظر بگیرد که طی دو شب گذشته پذیرای مردمی بودند که جرات گذراندن شب در زیر سازه های ترک خورده و یا فرسوده را ندارند.

به این ترتیب سه سالن شهید فکوری – بلوار فردوس کوچه بعد از اداره ثبت، سالن حجاب – بلوار جنت، سالن اداره کار – روبروی دانشگاه آزاد برای اسکان شهروندان زرندی در نظر گرفته شدند.

اما در این میان اکثر مردم و مسئولان شهر فراموش کرده اند که در زمین لرزه سال ۸۳ بیش از ۹۰ درصد فوت شده ها و زخمی ها و حتی خانه های تخریب شده خانه های روستایی بودند.

درخواست از مردم برای حفظ آرامش

زمین لرزه ها و جو به وجود آماده در جامعه سبب شد که امام جمعه این شهر نیز در پیامی خواستار آرامش مردم و عدم توجه با شایعات شئ و اقدام به دعوت مردم برای برپایی نماز و ادعیه کرد. که در همین راستا عصر شنبه مردم زرند نماز استغفار برپا کردند.

از سویی مردم به دلیل فرسودگی ۳۰ درصد از مدارس خواستار تعطیلی مدرسه ها بودند به همین دلیل دیروز کلاسهای درس روز خلوتی را پشت سرگذاشت اما عملا مدارس تعطیل نشد.

مشکل اصلی اما در زرند بیمارستان سینا است که بیش از ۶۰ سال قدمت دارد که طبق اعلام خبرنگاران شب گذشته برخی از بخش های این بیمارستان نیز به دلیل نامقاوم بودن خلوت بود و بیمارستان امام علی که در مقابل بروز زمین لرزه مقاوم تر است در حالت آماده باش قرار داشت.

برگزاری نماز استغفار توسط مردم زرند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان شب گذشته از جمله مدیرانی بود که شب را در زرند گذارند، علی گنج کریمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: در چنین زمانهایی استرس و ترس بدتر از خود زمین لرزه است و بستر مناسبی برای شایعه سازان است.

آماده باش هلال احمر در زرند

وی گفت: از مردم می خواهیم آرامش خود را حفظ کنند، به هر صورت شهر زرند نزدیک گسل قرار دارد و گسل های این منطقه نیز فعال شده اند اما بهترین راهکار برای مقابله با زمین لرزه مقاوم سازی سازه های مختلف است.

گنج کریمی با اشاره به آمادگی کامل گروه های هلال احمر برای مقابله با پیامدهای زمین لرزه در هر گوشه ای از استان کرمان گفت: از مردم می خواهیم به صورت جدی از حضور در مکان های نا امن و غیر مقاوم خودداری کنند.

شایعات بروز زمین لرزه بزرگ در زرند کاملا بی اساس است

مدیر کل ستاد بحران استانداری کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: بنده هر گونه شایعه را در خصوص بروز زمین لرزه بزرگتر رد می کنم، محسن صالحی افزود: هیچ کشوری نمی تواند زمین لرزه را پیش بینی کند پس بهتر است مردم به شایعات در این خصوص توجه نکنند.

وی ادامه داد: متاسفانه زمین لرزه های روزهای اخیر موجب ترک خوردگی برخی خانه های شهر زرند شده است و زمین لرزه دوم نیز بر شدت این خسارت ها افزوده است که مقاوم سازی این خانه ها ضروری است.

وی اما توصیه می کند تنها چیزی که این روزها مردم به آن نیاز دارند هوشیاری عاقلانه و دوری از ترس و شایعات بی اساس است.

به هر صورت در شب های سرد پاییزی زرند مردم این شهر روزهای پر اضطرابی را می گذرانند و امید دارند گسل فعال این شهر که این روزها زندگی را در زرند مختل کرده است آرام گیرد و روند عادی زندگی به شهر باز گردد.