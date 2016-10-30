مگویان کار منصوریان را سخت کرد/ سیستم دفاعی استقلال مشکل دارد

مهدی امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی استقلال و فولاد گفت: در مجموع بازی خوبی از دو تیم شاهد بودیم. هر دو تیم نشان دادند که به دنبال پیروزی در این بازی هستند. اما زور هیچ یک به هم نرسید تا امتیازات بازی تقسیم شود.

کاپیتان سابق استقلال گفت: استقلال با کسب چند پیروزی پی‌درپی می‌رفت تا جبران مافات کرده و امتیازاتی را که در ابتدای فصل از دست داده بود را جبران کرده و به صدر جدول نزدیک شود. اما این تساوی باز هم کار استقلال را سخت کرد.

وی با اشاره به تعطیلات مجدد لیگ برتر گفت: تا اینجای کار دو بار لیگ تعطیل شده و استقلال هر دو بار از این تعطیلات استفاده کرد و نقاط ضعفش را ترمیم کرد. نقطه ضعف اصلی استقلال که در ابتدای فصل با آن دست به گریبان بود، اول عدم هماهنگی بین بازیکنان بود، دوم عدم شناخت ترکیب اصلی وسوم هم مشکل بدنسازی و منصوریان در هر نوبت تعطیلات لیگ توانست بخشی از این نقاط ضعف را برطرف کرده تا تیمش به مرحله‌ای برسد که هم خوب فوتبال بازی می‌کند و هم خوب نتیجه می‌گیرد. من مطمئنم که استقلال از این تعطیلات جدید هم بهترین استفاده را خواهد برد.

امیرآبادی در خصوص غیبت وریا غفوری و خسرو حیدری در یک بازی به صورت همزمان گفت: استقلال از جای خالی خسرو و وریا ضربه نخورد. چون مگویان به خوبی جناح راست استقلال را پوشش داد. هر بار که مگویان در پست دفاع چپ بازی می کرد، من خودم منتقد او بودم و می‌گفتم استقلال ده نفره شده. اما مگویان در دفاع راست عالی بود. او هم در فاز دفاعی خوب بود و هم در فاز حمله‌ای. بارها نفوذ کرد و ارسال های خوبی هم داشت. حتی پاس گل را هم داد. به نظر من در صورت بازگشت وریا غفوری به آمادگی، کار منصوریان برای انتخاب بهترین گزینه برای دفاع راست سخت می شود. چون بیرون گذاشتن مگویان با این شرایط خیلی سخت است.

پیشکسوت استقلال در ادامه گفت: با احترامی که برای همه بازیکنان استقلال قائل هستم، اما هنوز خط دفاعی این تیم مشکل دارد. هنوز هم شاهدیم که تیم استقلال به کرات به تیم های مقابل موقعیت گل می‌دهد. در همین بازی با فولاد مهدی رحمتی بارها ناچار به واکنش شد و به جرات می‌گویم که اگر رحمتی اینقدر آماده نبود، استقلال خیلی راحت به فولاد می‌باخت.

وی افزود: بازیکنانی در این فصل جذب استقلال شدند که هنوز نتوانستند با شرایط تیم بزرگ استقلال کنار بیایند. در استقلال و پرسپولیس بازی کردن کار هر بازیکنی نیست. خیلی بازیکنان در تیم های دیگر ستاره هستند ولی وقتی به استقلال و پرسپولیس می‌آیند نمی‌توانند شرایط این تیم های بزرگ را درک کرده و با آن کنار بیایند و اسیر جو این تیم‌ها شده و در نهایت بازی خودشان را هم نمی توانند ارائه دهند. الان هم ما شاهد حضور بازیکنانی از این دست در استقلال هستیم.