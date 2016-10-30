رحیم علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جام شاهد فرصتی برای عرض اندام جوانان با انگیزه و جویای نام بود، اظهار کرد: سطح کمی و کیفی رقابتهای بین المللی جام شاهد با توجه به حضور تیمهای خارجی و تاخت و تاز مدعیان داخلی بسیار قابل قبول و راضی کننده بود. در مجموع توانستیم جوانانی را در این مسابقات کشف کنیم که از هر نظر برای رسیدن به سطوح بالاتر و میادینی همچون جهانی و المپیک آماده و شایسته بودند.

وی تصریح کرد: مطمئنا اگر به درستی روی این جوانان برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود، بسیاری از همین چهره های برتر و توانمند جام شاهد را در المپیک ۲۰۲۰ توکیو خواهیم دید.البته نباید فراموش کرد که این کار نیاز به ابزار و امکانات لازم دارد.

نایب قهرمان المپیک ۱۹۷۲ مونیخ افزود: دیدار فینال بین تیم های ایران و روسیه از هر نظر یک مصاف دیدنی و فنی بود و به جرات می توان گفت برخی از ملی پوشان ایران بیش از حد و اندازه‌های خود در میدان ظاهر شدند.

علی آبادی با اشاره به اینکه رشد این جوانان نیاز به زمان و حضور در تورنمنت‌های مختلف دارد، گفت: رقابتهای بین المللی جام شاهد به خوبی عیار بسیاری از جوانان را آشکار کرد و مطمئنا این بچه ها با تداوم حضور در چنین میادینی می توانند به خوبی در برابر رقبای خارجی آبدیده شوند.

عضو شورای فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی در پایان گفت: به شخصه با توجه به درخشش برخی از چهره های جوان حاضر در جام شاهد به آینده کشتی فرنگی امیدوارتر شدم و مطمئنم همین جوانان ، جانشینان لایق و شایسته ای برای قهرمانان بزرگ این رشته خواهند بود.

رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان جام شاهد با حضور ۱۲ تیم خارجی طی روزهای ۶ و ۷ آبان ماه در خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که در نهایت تیم کشتی فرنگی ایران به عنوان قهرمانی و تیم کشتی آزاد کشورمان به مقام نایب قهرمانی دست یافت.