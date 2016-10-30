۹ آبان ۱۳۹۵، ۸:۵۷

علی آبادی در گفتگو با مهر:

ستاره‌های کشتی جام شاهد را در المپیک ۲۰۲۰ خواهید دید

عضو شورای فنی کشتی فرنگی پس از پایان رقابتهای بین المللی جام شاهد، گفت: ستاره‌های نوظهور و مستعد این دوره از رقابتها را در المپیک ۲۰۲۰ توکیو خواهیم دید.

رحیم علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جام شاهد فرصتی برای عرض اندام جوانان با انگیزه و جویای نام بود، اظهار کرد: سطح کمی و کیفی رقابتهای بین المللی جام شاهد با توجه به حضور تیمهای خارجی و تاخت و تاز مدعیان داخلی بسیار قابل قبول و راضی کننده بود. در مجموع توانستیم جوانانی را در این مسابقات کشف کنیم که از هر نظر برای رسیدن به سطوح بالاتر و میادینی همچون جهانی و المپیک آماده و شایسته بودند.

وی تصریح کرد: مطمئنا اگر به درستی روی این جوانان برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود، بسیاری از همین چهره های برتر و توانمند جام شاهد را در المپیک ۲۰۲۰ توکیو خواهیم دید.البته نباید فراموش  کرد که این کار نیاز به ابزار و امکانات لازم دارد.

نایب قهرمان المپیک ۱۹۷۲ مونیخ افزود: دیدار فینال بین تیم های ایران و روسیه از هر نظر یک مصاف دیدنی و فنی بود و به جرات می توان گفت برخی از ملی پوشان ایران بیش از حد و اندازه‌های خود در میدان ظاهر شدند.

علی آبادی با اشاره به اینکه رشد این جوانان نیاز به زمان و حضور در تورنمنت‌های مختلف دارد، گفت: رقابتهای بین المللی جام شاهد به خوبی عیار بسیاری از جوانان را آشکار کرد و مطمئنا این بچه ها با تداوم حضور در چنین میادینی می توانند به خوبی در برابر رقبای خارجی آبدیده شوند.

عضو شورای فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی در پایان گفت: به شخصه با توجه به درخشش برخی از چهره های جوان حاضر در جام شاهد به آینده کشتی فرنگی امیدوارتر شدم و مطمئنم همین جوانان ، جانشینان لایق و شایسته ای برای قهرمانان بزرگ این رشته خواهند بود.

رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان جام شاهد با حضور ۱۲ تیم خارجی طی روزهای ۶ و ۷ آبان ماه در خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که در نهایت تیم کشتی فرنگی ایران به عنوان قهرمانی و تیم کشتی آزاد کشورمان به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

