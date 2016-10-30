اتفاقات شب بازی با نفت نشانه فرهنگ ضعیف باشگاه پرسپولیس بود

جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی یک بر صفر پرسپولیس برابر صنعت نفت آبادان در هفته دهم لیگ برتر گفت: این مسابقه را دیدم. بازیکنان در طول این عملکرد خوبی داشتند و موقعیت های زیادی هم به روی درواز حریف خلق کردند اما کمی دیر به گل رسیدند. البته من به مسائل فنی کاری ندارم و ما هم از این پیروزی خوشحال شدیم.

وی در رابطه با اتفاقاتی که شب از قبل از این مسابقه در هتل رخ داد افزود: به هر حال پرسپولیس در حال پوست اندازی است و کم کم این راه را طی می‌کند تا به یک باشگاه تبدیل شود. این مسائل در یک باشگاه نباید پیش بیاید و رخ دادن این مسائل بیانگر فرهنگ ضعیف باشگاه است. بازیکنان برای ورود به پرسپولیس باید کنکور بدهند زیرا آنها وارث بزرگانی بودند که پیش از این در این تیم بازی می‌کردند.

« آیا با تغییرات در وزارت ورزش شاهد تغییرات در باشگاه پرسپولیس هم خواهیم بود یا خیر؟»رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش خاطر نشان کرد: در حال حاضر پرسپولیس در حال فرم گیری است و به سمتی می‌رود که به یک باشگاه مدرن تبدیل شود. این تیم در حال حاضر صاحب ورزشگاه شده و امیدوارم با تداوم مدیریت بتوانیم باشگاه خوبی را بسازیم.