تلاش بوشهر برای دستیابی به عنوان پایتخت کتاب ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، حمیده ماحوزی اظهار داشت: همزمان با بزرگداشت هفته کتاب در آبان‌ماه جاری برنامه ریزی مختلفی برای دستیابی به کسب عنوان پایتخت کتاب ایران در استان بوشهر انجام شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر افزود: پارسال بوشهر از بین ٩٩ شهر مقام دوم نامزدی پایتخت کتاب ایران را کسب کرد.

وی اظهار داشت: با مشارکت مدیران علاقه مند به توسعه فرهنگ کتابخوانی پیش بینی می شود امسال بوشهر بتواند پایتخت کتاب ایران را کسب کند.