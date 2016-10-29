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۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

مدیرکل ارشاد بوشهر مطرح کرد:

تلاش بوشهر برای دستیابی به عنوان پایتخت کتاب ایران

تلاش بوشهر برای دستیابی به عنوان پایتخت کتاب ایران

بوشهر - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر از برنامه‌ریزی برای دستیابی بوشهر به عنوان پایتخت کتاب ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، حمیده ماحوزی اظهار داشت: همزمان با بزرگداشت هفته کتاب در آبان‌ماه جاری برنامه ریزی مختلفی برای دستیابی به کسب عنوان پایتخت کتاب ایران در استان بوشهر انجام شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر افزود: پارسال بوشهر از بین ٩٩ شهر مقام دوم نامزدی پایتخت کتاب ایران را کسب کرد.

وی اظهار داشت: با مشارکت مدیران علاقه مند به توسعه فرهنگ کتابخوانی پیش بینی می شود امسال بوشهر بتواند پایتخت کتاب ایران را کسب کند.

کد مطلب 3808791

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