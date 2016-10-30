فرهنگیان از معرفی آشتیانی ناراضیند/صالحی امیری از بدنه ارشاد نیست

احمد علیرضابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سه وزیر پیشنهادی گفت: با توجه به اینکه این سه وزیر نتوانستند در مجلس نهم رای اعتماد نمایندگان را کسب کنند سوالاتی در ذهن وکلای ملت وجود دارد که باید بتوانند در جلسه رای اعتماد به آنها پاسخ دهند تا نمایندگان اطمینان پیدا کنند که وزرای پیشنهادی شرایط بهتری نسبت به وزرای قبلی عزل شده دارند.

نماینده مردم تبریز گفت: برخی معاونان پارلمانی دولت و نمایندگان حامی دولت در مجلس رایزنی هایی را آغاز کرده اند تا شرایط بهتری برای وزرای پیشنهادی در جلسه رای اعتماد فراهم شود.

عضو کمیسیون شوراها اظهار داشت: در مراجعات مردمی، فرهنگیان با انتقاد از گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش نسبت به آقای آشتیانی ابراز نارضایتی می کنند و معتقدند ایشان از سوابق مدیریتی قوی در بدنه وزارت آموزش و پرورش برخوردار نیست و نمی تواند مشکلات این وزارتخانه را حل کند لذا به نظر می رسد ایشان نتواند رای اعتماد نمایندگان را جلب کند.

علیرضا بیگی اظهار داشت: بدنه متعهد وزارت علوم مدام با نمایندگان مجلس در ارتباط است و موضوعاتی را به نمایندگان در خصوص نقش آقای آشتیانی در فتنه منتقل می کند البته دست مجلس هم خالی نیست و مدارک متقنی در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: آقای دانش آشتیانی از بدنه آموزش و پرورش نیست و رئیس جمهور باید شخص متعهد و متخصص تری را از میان همفکرانش در بدنه آموزش و پرورش برای تصدی این وزارتخانه معرفی می کرد.

علیرضابیگی گفت: معرفی دانش آشتیانی نمی تواند مزیتی برای رئیس جمهور در مقابل رسوایی صندوق ذخیره فرهنگیان ایجاد کند.

عضو فراکسیون ولایت گفت: آقای سلطانی فر به خاطر سوابق اجرایی و اقدامات مثبتی که در سازمان میراث فرهنگی انجام داده شانس بیشتری برای رای اعتماد نسبت به دو وزیر دیگر دارد.

وی اظهار داشت: آقای صالحی امیری هم چون از پیکره وزارت ارشاد نیست نسبت به دولت انتقاداتی وجود دارد که چرا از بدنه این وزارتخانه فرد بهتری انتخاب نشد.

نماینده تبریز تصریح کرد: بنای نمایندگان این است که دولت در چند ماه پایانی بتواند کارهای خود را به خوبی انجام دهد اما هنوز این سوال وجود دارد که این جابجایی ها به چه علت صورت گرفت؟