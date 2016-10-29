به گزارش خبرنگار مهر، تمام مناطق استان اردبیل بویژه شهرهای مرکزی و جنوبی آن طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته شاهد بارش شدید برف و در ادامه در روز پنجشنبه شاهد بارش باران بود، بارش هایی غیرقابل تصور که خسارت میلیاردی به تاسیسات شهری اردبیل وارد کرد.

بارش برف سنگین بیش از هر چیز موجب قطع برق بسیاری از مناطق شهری و روستایی شد و خاموشی های گسترده ای را در پی داشت.

این امر که به دلیل شکستن صدها اصله درخت و قطع سیم های شبکه توزیع برق در معابر حادث شده بود زندگی شهروندان اردبیلی را با اختلال ایجاد کرد و بسیاری از خانوارها را از دسترسی به وسایل گرمایشی محروم کرد.

چنانچه ستاد مدیریت بحران استان اردبیل یک روز پس از حوادث برفی جلسه فوق العاده تشکیل داد و در این جلسهه فرماندار اردبیل اعلام کرد که چهار هزار خانوار اردبیل برق ندارند و در ادامه شرکت توزیع برق استان نیز از قطعی‌های مکرر به دلیل قطعی شاخه درختان خبر داد.

با وجود اینکه به صورت معجزه‌آسایی در روز بعد یعنی پنج‌شنبه ترمیم شبکه در ۳۵۰ نقطه اطلاع‌رسانی شد اما تماس با تلفن ۱۲۱ شرکت توزیع و گزارش اتفاقات برق همچنان ادامه دارد.

بطوریکه ۴۸ ساعت از زمان بارش برف سنگین سپری شده اما همچنان قطعی برق معابر تردد شهروندان را دچار مشکل کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کل عملیات ترمیم شبکه و برق‌رسانی به منازل در روز پنج‌شنبه به اتمام رسیده است.

علیرضا علیزاده تصریح کرد: ما با فعال کردن ۴۶ اکیپ در قالب ۲۲۰ نفر عملیات ترمیم را در روز پنج‌شنبه به اتمام رساندیم و مراتب به مدیریت بحران، استانداری و توانیر اعلام شد.

وی مشکل فعلی را قطعی برق تک مشتری‌ها و روشنایی معابر اصلی عنوان و اضافه کرد: اکیپ‌ها همچنان فعال هستند تا در صورت مشاهده قطعی اقدام کنند.

قطعی برق ادامه دارد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با بیان اینکه شهر اردبیل شش هزار کیلومتر شبکه برق‌رسانی دارد، متذکر شد: هر معبر و کوچه چراغ و سیستم مستقل دارد و ما برای رفع قطعی در روز جمعه ۹۰ درصد از توان خود را روی معابر متمرکز کردیم.

به گفته علیزاده علت عمده قطعی برق شکسته شدن شاخه‌های درختان بود و هر چند اعلام شد ۱۰ هزار اصله درخت شکسته است اما در واقع میزان خسارت بیشتر از این تعداد است.

وی متذکر شد: متأسفانه در وضعیت فعلی نیز با وجود ترمیم شبکه نحوه جمع‌آوری شاخ و برگ شکسته درختان اصولی نیست و همین امر موجب پارگی سیم‌ها و قطعی مجدد می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان به ضرورت رعایت احتیاط در جمع‌آوری درختان شکسته تأکید کرد و گفت: تجربه شکسته شدن این تعداد درخت در اردبیل برای اولین بار رخ داد و متأسفانه مشکلاتی را در برق‌رسانی اردبیل به دنبال داشت.

علیزاده تأکید کرد: شرکت برق همچنان آماده خدمت‌رسانی به مردم است و هر معبری دچار قطعی است و یا چراغ آن در طول روز روشن است، انتظار می‌رود با شماره تلفن ۱۲۱ تماس گرفته شده و اطلاع‌رسانی شود.

وی افزود: در حال حاضر شبکه برق‌رسانی اردبیل از بحران خارج شده است اما ترمیم برق معابر در حال انجام است.