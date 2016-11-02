قاسم افشار خواننده موسیقی پاپ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های خود در عرصه موسیقی بیان کرد: هم اکنون مشغول آماده کردن چند قطعه هستم که تاکنون فقط چهارتای آنها به اتمام رسیده و فعلا نمی‌دانم قرار است آلبومی از آنها منتشر شود یا خیر، اما آنچه مسلم است اینکه بعد از ماه صفر این آثار برای مخاطبان رونمایی خواهد شد.

وی درباره برگزاری کنسرت نیز توضیح داد: فعلا شرایط به گونه ای است که به ما سالن نمی دهند اما اگر خداوند یاری کند و دوستان هم در این زمینه همکاری های لازم را داشته باشند دوست دارم بعد از ماه صفر، کنسرت هایی را در تهران و شهرستان‌ها برگزار کنم که جزییات آن در هفته‌های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.

خواننده قطعه ماندگار «وقف پرنده‌ها» درباره دلایل کمرنگ شدن فعالیت خود با مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما بیان کرد: متاسفانه نمی دانم ماجرا به چه شکلی است که مدیریت های مختلف در سازمان صدا و سیما به ویژه در حوزه موسیقی به ما وفا نکرده اند همین نوع دیدگاه هم موجب شده که من حضور کمرنگی در صدا و سیما داشته باشم. اتفاقا همین چند وقت پیش قطعه ای را با هزینه شخصی تولید کرده و آن را به دلیل ارتباطی که با ایام محرم داشت به سازمان صدا و سیما ارائه دادم اما متاسفانه کسی به آن توجه نکرد.

افشار در بخش پایانی صحبت های خود گفت: یک خواننده همواره برنامه های زیادی برای آینده کاری خود دارد اما این موضوع زمانی شکل اجرایی می‌گیرد که شرایط اجرا نیز فراهم باشد، اما وقتی چنین فضایی برای خواننده هایی چون من وجود ندارد، مجبور می‌شویم توقفی در فعالیت ها داشته باشیم و همین توقف موجب کمرنگ شدن و گاه فراموش شدنمان می شود.