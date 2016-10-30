کتاب «مسافر تاریخ» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مسافر تاریخ» مجموعه خاطرات مرحوم «عزیز طویلی» پدر تاریخ انزلی است که به قلم «میر عماد الدین فیاضی» و به همت حوزه هنری گیلان منتشر و وارد بازار نشر شده است.

نویسنده این کتاب که در ۳۸۸ صفحه و با پیوست تصاویر به چاپ رسیده، تلاش کرده تا خاطرات شفاهی این تاریخ نگار که خدمات بسیاری به تاریخ شهرستان انزلی کرده است را با شکلی اصیل در اختیار خواننده قرار دهد چرا که خاطرات طویلی هم به عنوان یک کهنه سرباز که فرازو فرود بخشی از تاریخ معاصر ایران را دیده و هم در قامت یک پژوهشگر که تاریخ جامع انزلی را به رشته تحریر در آورده، از اهمیت زیادی برخوردار است.

هرچند طویلی در سوم آبان ماه سال جاری دار فانی را وداع گفت اما، کتاب «مسافر تاریخ» می تواند گوشه ای از خاطرات این گور ارزشمند گیلان را نقل کند.

مسافر تاریخ:

گفت و گو و تدوین: میر عمادالدین فیاضی

ناشر: فرهنگ ایلیا

شمارگان: هزار نسخه

نوبت چاپ: نخست ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۳۸۸ صفحه

قیمت: ۲۰ هزار تومان