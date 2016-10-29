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۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

طی ۴۸ ساعت گذشته؛

۱۱ حریق در قم خاموش شد

۱۱ حریق در قم خاموش شد

قم - مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از اطفای ۱۱ حریق طی ۴۸ ساعت گذشته در قم خبر داد.

عباس جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: ۳۰ عملیات آتش نشانی طی ۴۸ ساعت گذشته در قم بوقوع پیوست که شامل ۱۱ حریق، چهار مورد ایمن سازی و ۱۵ عملیات نجات می‌شود.

وی گفت: حریق های بوقوع پیوسته شامل چهار مورد حریق ضایعات، ۲ حریق خودرو، یک حریق موتورسیکلت، حریق پیک نیک، حریق درخت، حریق سطل زباله و حریق نیزار و همچنین ۲ مورد نشت سوخت خودرو، برخورد خودرو با تیر چراغ برق و نشت زمین می‌شود.

وی عنوان کرد: نجات‌های انجام گرفته شامل سه مورد محبوس شدن داخل خودرو، سه مورد محبوس شدن داخل منزل، گیر کردن در آسانسور، واژگونی خودرو، تصادف خودرو با گاردریل، صید مار، ۲ مورد صید زنبور، انگشتربری، بازگشایی درب خودرو و گیر کردن پای کودک لای میله است.

کد مطلب 3809128

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