به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدی افتخاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تعداد ورزشکاران ورزش‌های نیمه دوم سال همواره نامشخص است و به سختی می‌توان آمار دقیق برای آن ارائه داد.

وی با بیان اینکه این مشکل در رشته ورزشی اسکی نیز مشاهده می‌شود، متذکر شد: برای رفع آن و احصا آمار ورزشکاران در نظر داریم کارت عضویت برای ورزشکاران صادر شود.

رئیس فدراسیون اسکی با بیان اینکه صدور کار در فصل پاییز آغاز شده و تا زمستان به اتمام می‌رسد، تأکید کرد: علاوه بر این توسعه پیست‌های اسکی نیز در دستور کار است و لازم است توسعه به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد توجه قرار گیرد.

افتخاری در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص طرح و برنامه فدراسیون برای تولید تجهیزات اسکی در داخل کشور ادامه داد: متأسفانه هیچ یک از تجهیزات اسکی تولید داخلی نیست.

وی با بیان اینکه تنها دستگاه‌های بالابر تولید داخل است، تصریح کرد: با این وجود فدراسیون آماده حمایت از طرح‌های خلاقانه و تولید تجهیزات در داخل کشور است.

رئیس فدراسیون اسکی دو رویداد مهم ورزشی را در دستور کار برنامه سال جاری فدراسیون دانست و افزود: یکی از این رویدادها مسابقات آسیایی ژاپن در شهر ساپارو کشور ژاپن است که در اواخر بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.

افتخاری افزود: رویداد دیگر مسابقات قهرمانی جهان است که در نیمه اول اسفند ماه سال جاری در کشور سوئیس برگزار می‌شود.

به گفته رئیس فدراسیون اسکی در هر دو رویداد ورزشکارانی از ایران در سه رشته آلپاین، صحرا نوردی و اسنوبرد به رقابت خواهند پرداخت.