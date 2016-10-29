به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد که در هفته دهم لیگ برتر برابر نفت تهران به تساوی دو بر دو رسید، پس از این بازی با نظر کادر فنی تمریناتش به مدت هفت روز تعطیل شد. طبق برنامه قرار است که دور جدید تمرینات سیاه جامگان از روز شنبه برگزار شود.

همچنین خداداد عزیزی که به تازگی به عنوان مدیر فنی این تیم مشهدی انتخاب شده در راستای برنامه‌های آماده سازی برای تعطیلات با مدیران سیاه جامگان صحبت هایی را انجام داده است.

سیاه جامگانی ها قرار است که به احتمال فراوان اردوی آماده سازی خود را در ترکیه برگزار کنند و اگر برگزاری این اردو میسر نشد، این تیم مشهدی در یکی از شهر های داخلی اردوی خود را برگزار کند.