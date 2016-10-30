چهاردهمین نشست «تبیین دیدگاههای حدیثی اربعین» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین نشست تبیین دیدگاههای حدیثی از سلسله نشستهای سید مرتضی با موضوع «اربعین و مقتل نگاری روایی» به همت مرکز تخصصی حدیث حوزه برگزار میشود.
این نشست علمی با ارائه حجت الاسلام سید محمود طباطبایی نژاد از محققان و پژوهشگران پژوهشکده حدیث حوزه و با حضور جمعی از محققان برگزار می شود.
چهاردهمین نشست تبیین دیدگاههای حدیثی از سلسله نشستهای سید مرتضی، یکشنبه، نهم آبان بعد از نماز عشاء در خیابان صفاشهر، پلاک ۲، پژوهشکده حدیث حوزه، تالار ثقه الاسلام کلینی برگزار می شود.
مرکز آموزش تخصصی علوم حدیث در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی با مجوز شورای عالی حوزههای علمیه با مصوبه ۳۸۷ در یکم شهریور سال ۱۳۸۱ به صورت رسمی تأسیس و راهاندازی گردیده و عمده فعالیت آن در زمینههای آموزشی و پژوهشی است.
مهمترین فعالیتهای آموزشی مرکز تخصصی علوم حدیث، پذیرش طلاب در دو سطحِ ۲ (علوم اسلامی با گرایش علوم حدیث) و سطحِ ۳ (رشته علوم حدیث)، تربیت اساتید در محورهای علوم و معارف حدیث و همچنین برگزاری دورههای کوتاه مدت حدیثی برای اقشار مختلف علمی جامعه است.
عمده فعالیتهای پژوهشی این مرکز تخصصی انتشار مجله حدیث حوزه، تأسیس گروههای پژوهشی در زمینههای مختلف علوم حدیثی و تجهیز کتابخانه تخصصی علوم و معارف اسلامی است.
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