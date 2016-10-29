به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان توانمندی‌های شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تجهیزات رادیویی، با تاکید بر تحقق اهداف سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران اعلام شده است.

این پژوهشگاه در نظر دارد تجربیات و توانمندی‌های شرکت‌های داخلی در ساخت و تولید سامانه‌های رادیویی در شبکه‌های انتقال و دسترسی (از نسل‌های مختلف ایستگاه‌های پایه موبایل) را مدون ساخته و در پروژه‌های خود از این توانمندی‌ها استفاده کند.

در این فراخوان از تمامی شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی توانمند دعوت شده که تجارب و توانمندی‌های خود را حداکثر تا ۱۸ آبان ماه جاری به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کنند.