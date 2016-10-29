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۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

از سوی مرکز تحقیقات مخابرات؛

فراخوان تولید سامانه‌های رادیویی در شبکه‌های ارتباطی اعلام شد

فراخوان تولید سامانه‌های رادیویی در شبکه‌های ارتباطی اعلام شد

مرکز تحقیقات مخابرات ایران، برای تولید سامانه های رادیویی در شبکه های ارتباطی کشور، فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان توانمندی‌های شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تجهیزات رادیویی، با تاکید بر تحقق اهداف سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران اعلام شده است.

این پژوهشگاه در نظر دارد تجربیات و توانمندی‌های شرکت‌های داخلی در ساخت و تولید سامانه‌های رادیویی در شبکه‌های انتقال و دسترسی (از نسل‌های مختلف ایستگاه‌های پایه موبایل) را مدون ساخته و در پروژه‌های خود از این توانمندی‌ها استفاده کند.

در این فراخوان از تمامی شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی توانمند دعوت شده که تجارب و توانمندی‌های خود را حداکثر تا ۱۸ آبان ماه جاری به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کنند.

کد مطلب 3809209

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