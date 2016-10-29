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۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۶

در آستانه فصل سرما و تغییرات جوی انجام شد:

ابلاغ دستورالعمل مقابله باحوادث طبیعی به دستگاه‌های اجرایی البرز

ابلاغ دستورالعمل مقابله باحوادث طبیعی به دستگاه‌های اجرایی البرز

کرج - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از ابلاغ دستورالعمل به دستگاه های اجرایی استان برای مقابله با حوادث طبیعی ناشی از تغییرات جوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور از ابلاغ دستورالعمل اقدامات احتیاطی لازم در آستانه پاییز و زمستان به دستگاه های اجرایی استان خبر داد و گفت: همه دستگاه های استان ملزم به برگزاری آموزش، تمرین و مانور و همچنین ارزیابی و ارتقاء میزان آمادگی برای مقابله با حوادث طبیعی ناشی از تغییرات جوی هستند.

مهرور در ادامه گفت: دستورالعمل اتخاذ تدابیر، تمهیدات و اقدامات احتیاطی لازم در آستانه پاییز و زمستان به فرمانداران، فرماندهان، رؤسا و مدیران دستگاه های اجرایی استان، مدیران عامل و شهرداران استان البرز ابلاغ شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز اضافه کرد: با توجه به بارش نزولات آسمانی و افزایش برودت هوا در فصول پاییز و زمستان و احتمال افزایش بروز مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و همچنین به منظور فراهم آوردن امکانات و تسهیلات ویژه برای هموطنان عزیز، دستور العمل تدابیر و تمهیدات لازم و اقدامات احتیاطی در راستای مراحل چهارگانه مدیریت بحران (قبل و حین) به دستگاه های مذکور ارسال شده است.

وی تصریح کرد: همه دستگاه ها ملزم به برگزاری آموزش، تمرین و مانور و همچنین ارزیابی و ارتقاء میزان آمادگی برای مقابله با حوادث طبیعی ناشی از تغییرات جوی هستند.

کد مطلب 3809215

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