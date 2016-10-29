به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور از ابلاغ دستورالعمل اقدامات احتیاطی لازم در آستانه پاییز و زمستان به دستگاه های اجرایی استان خبر داد و گفت: همه دستگاه های استان ملزم به برگزاری آموزش، تمرین و مانور و همچنین ارزیابی و ارتقاء میزان آمادگی برای مقابله با حوادث طبیعی ناشی از تغییرات جوی هستند.

مهرور در ادامه گفت: دستورالعمل اتخاذ تدابیر، تمهیدات و اقدامات احتیاطی لازم در آستانه پاییز و زمستان به فرمانداران، فرماندهان، رؤسا و مدیران دستگاه های اجرایی استان، مدیران عامل و شهرداران استان البرز ابلاغ شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز اضافه کرد: با توجه به بارش نزولات آسمانی و افزایش برودت هوا در فصول پاییز و زمستان و احتمال افزایش بروز مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و همچنین به منظور فراهم آوردن امکانات و تسهیلات ویژه برای هموطنان عزیز، دستور العمل تدابیر و تمهیدات لازم و اقدامات احتیاطی در راستای مراحل چهارگانه مدیریت بحران (قبل و حین) به دستگاه های مذکور ارسال شده است.

وی تصریح کرد: همه دستگاه ها ملزم به برگزاری آموزش، تمرین و مانور و همچنین ارزیابی و ارتقاء میزان آمادگی برای مقابله با حوادث طبیعی ناشی از تغییرات جوی هستند.