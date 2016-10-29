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۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

سقوط از طبقه پنجم سبب مرگ یک کارگر در ساری شد

سقوط از طبقه پنجم سبب مرگ یک کارگر در ساری شد

ساری - عدم رعایت اصول ایمنی و سقوط از طبقه پنجم یک واحد ساختمانی در ساری سبب مرگ یک کارگر شد.

به گزارش خبرنگار مهرف حادثه سقوط یک کارگر ساختمانی از طبقه پنجم یک ساختمان در دست احداث بعدازظهر شنبه در خیابان جام جم ساری رخ داد و در این حادثه یک مرد ۴۵ ساله جان باخت.

به گفته شاهدان عینی، عدم رعایت اصول ساخت و ساز و نصب داربست در طبقات بالا ، موجب سقوط کارگری از طبقه پنجم یک ساختمان در حال ساخت در خیابان جام جم ساری شد.

این کارگر ساختمانی از طبقه پنجم یک ساختمان در حال ساخت در خیابان جام جم ساری با سقوط از داربست بر اثر ارتفاع زیاد و شدت جراحات جان خود را از دست داد.

نیمه اول سال جاری ۴۶ کارگر براثر حوادث کار در مازندران جان باختند.
 

کد مطلب 3809251

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