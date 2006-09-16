اسلام دين رحمت و عطوفت است / سخنان پاپ با منطق و روح اسلام سازگاري ندارد

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، در پيام آيت‌ الله فاضل لنكراني آمده است : سخنان و اتهامات بي‌ اساس پاپ كه بر حسب ظاهر رهبري بخشي از مسيحيان را عهده ‌دار است، موجب تعجب و رنجش و نگراني شديد گرديد. مع‌ الاسف آنچه را كه بيان نموده به هيچوجه با منطق و روح اسلام سازگاري ندارد و اين امر حاكي از آن است كه چنين مطالبي را يا به او ديكته نموده‌اند و يا آنقدر نسبت به دين مبين اسلام جاهل و بي‌اطلاع است كه بايد براي پيروان او تأسف خورد.

در ادامه اين پيام آمده است: در شرايطي كه رهبران اديان آسماني بايد با هشياري خود در دام استعمارگران و جنگ طلبان قرار نگيرند، اين سؤال اساسي مطرح است كه چرا چنين اتهامات واهي و بي اساس و دور از خرد و تاريخ را مطرح ساخته است؟

در بخش ديگري از اين پيام تصريح شده است: آگاهان به تاريخ اديان و خبيران متون مقدس به خوبي مي‌دانند كه امروزه مهمترين دليل معتبر بر اساس مسيحيت و سائر كتب و پيامبران آسماني، اسلام و قرآن كريم است. ما از ايشان دعوت مي‌كنيم تا مدتي در مدارس ديني و در خدمت اسلام شناسان واقعي زانوي ادب زده و آگاهي خود را نسبت به اين دين تحصيل نمايد.

ما براي ايشان به راحتي اثبات مي‌كنيم كه دين اسلام، دين رحمت و عطوفت است و از آيه‌هاي هميشه درخشان قرآن كريم و از مهمترين محكمات دين كتاب آيه شريفه «كتب علي نفسه الرحمه» است. پاپ بايد ساليان درازي را در فهم همين آيه كوتاه از قرآن سپري نمايد.

در بخش ديگري از اين پيام آمده است: گفتار او درباب جهاد ناشي از عدم درك حقيقت نوراني جهاد است و او جهاد اسلام را با آنچه را كه آمريكا به نام تروريسم خلق نموده است اشتباه گرفته است. تعجب آن است كه چگونه كسي كه خود را رهبر دين آسماني مي‌داند در كلام خويش صريحاً اراده خدا را به بهانه عقل و منطق انكار مي‌كند.

در پايان اين پيام تأكيد شده است: به او توصيه مي‌نمايم در اين اواخر عمر دست از اين انحراف و توطئه برداشته و هدايت صحيحي را براي خود و مسيحيان رقم زند.