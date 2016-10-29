پیشگویی مورخ آمریکایی در مورد انتخابات هشتم نوامبر

به گزارش خبرگزاری مهر، آلن لیختمن که از سال ۱۹۸۴ به بعد نتایج تمامی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به درستی پیش بینی نموده در گفتگو با واشنگتن پست گفت به عقیده وی و از روی حداقل تصورات دریافتی، «دونالد ترامپ» نامزد حزب جمهوری خواهان پیروز انتخابات نوامبر خواهد بود.

وی ماه پیش نیز برای اولین بار، پیش بینی خود را که حکایت از پیروزی ترامپ داشت مطرح ساخت واکنون نیز بر عقیده خود پابرجا است، اگرچه بر اساس عقیده اغلب ناظران و مطبوعات آمریکا در هفته گذشته، حزب جمهوریخواه چندان موفقیت آمیز عمل نکرده است.

این کارشناس سیاسی در مصاحبه خود می افراید: با حداقل تصورات دریافتی که من کسب نموده ام، پیش بینی من همانند گذشته این است که ترامپ پیروز انتخابات است.

لیختمن همچنین خاطر نشان ساخت که این شرایط می تواند در هر لحظه تغییر یابد، زیرا نامزد حزب جمهوریخواه فردی غیر قابل پیش بینی است.

این مورخ سیاسی از سال ۱۹۸۴ به بعد نتایج تمامی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به درستی پیش بینی نموده است. این تحلیلگر در پیش بینی های خود به مدل ابتکاری خود مشتمل بر ۱۳ سوال تاکید می کند.

وی شکست حزب حاکم را به دلیل نمره منفی در شش سوال مطرح کرده و می گوید: اکنون این حزب در پنج مورد نمره صد درصد منفی دارد که این پنج مورد عباتند از:

دموکرات ها دو سال پیش در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا شکست خوردند، اکنون نیز در هر دو مجلس آمریکا جز اقلیت ها هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی در انتخابات حضور ندارد، و در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما خبری از طرح های عمده سیاست داخلی کشور وجود نداشت. اوباما همچنین اکنون پیشرفت قابل ملاحظه ای در سیاست خارجی پرشور خود ندارد. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات همچنین یک قهرمان ملی محسوب نمی گردد و کاریزمای شخصیتی خاصی ندارد.