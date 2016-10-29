مدارسی که سرانجام پر کشیدند/کانکس ها به روستای سیدخدر رسید

خبرگزاری مهر - گروه جامعه: این روزها در حالی وزیر جدید آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است که این وزارتخانه با مشکلات بسیاری در حوزه های مختلف رو به روست. یکی از این مسائل، بحث مناطق محروم و نبود فضای مناسب به عنوان کلاس درس است.

در یکی از این محرومیت ها، یک ماه پیش بود که نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در یکی از بازدیدهای خود از روستای سید خدر با اشاره به وضعیت آموزشی نامناسب در این روستا گفت: در روستای سید خدر، دو فضا در کنار هم بودند که هر کدام از آنها حدودا ۱۲ متر بود؛ یکی برای نگهداری محل خوراک حیوانات (کاهدان) و دیگری محل نگهداری حیوانات (طویله) بود. در محل نگهداری حیوانات که بیشتر از ۱۲ مترمربع هم نبود، بخشی معادل یک و نیم متر آن را برای محل خواب معلم تعیین کرده بودند. در چنین وضعی دانش آموزان نیز از کلاس اول تا ششم ابتدایی همه باید در محل نگهداری حیوانات در کنار هم درس بخوانند.

این گزارش کوتاه در مدت کمی باعث حساسیت فضای رسانه‌ای شد و عکس ها و گزارش های این فضای آموزشی خیلی زود در رسانه ها و شبکه های اجتماعی چرخید. این درحالی است که نماینده ایذه و باغملک گفته بود تا به حال یک مسئول هم به آنجا سفر نکرده است و این در شان مقام معلم، دانش آموز و منطقه نیست.

چه کسی هزینه انتقال کانکس ها را طلب می کند

با پیگیری های صورت گرفته، سرانجام مقرر شد سه کانکس به عنوان کلاس درس در اختیار مناطق محروم این بخش قرار گیرد و رئیس سازمان آموزش و پرورش این کانکس‌ها را تامین کرد، اما این بار موضوع دیگری مطرح شد که بر سر راه انتقال کانکس ها گره می انداخت.

با پیگیری های خبرگزاری مهر و توضیحات خادمی مشخص شد که مشکل بر سر انتقال این کانکس ها، مالی است و هلال احمر عنوان کرده آموزش و پرورش باید هزینه این جابه جایی را پرداخت کند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این ماجرا نشان می دهد مسئولان با هم هماهنگ نیستند و آنطور که باید دلسوزی برای مردم ندارند و هیچ یک درک درستی از این تبعات یک ماه عقب افتادن از تحصیل را ندارند. چرا باید دولت از فرستادن سه کانکس به روستایی در خوزستان عاجز باشد.

دانش آموزان با تاخیر ۴۵ روزه در کانکس های جدید مستقر شدند

سرانجام عصر روز پنجشنبه این کانکس ها توسط هلی کوپترهای هلال احمر به روستای سید خدر منتقل و در روزهای جمعه و شنبه جانمایی شد.

هدایت الله خادمی با بیان اینکه این کانکس ها توسط رئیس سازمان نوسازی آموزش و پرورش تامین شده است، گفت: به دلیل اینکه متاسفانه روستاهای این منطقه جاده مناسب ندارند و امکان انتقال کانکس ها از طریق کامیون نبود این کانکس ها باید با هلی کوپتر جابجا می شد.

وی افزود: لذا برای جابجایی این کانکس ها به هلال احمر متوسل شدیم و تقاضانامه ای را به مدیرکل هلال احمر خوزستان نوشتیم که ایشان هم پذیرفت ولی عنوان کرد مجوز نهایی را باید رئیس جمعیت هلال احمر کشور صادر کند.

این نماینده مجلس دهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی این موضوع را مطرح کردیم آنها بحث هزینه ها را مطرح کردند و عنوان کردند آموزش و پرورش باید هزینه جابجایی کانکس ها را بپردازد.

وی افزود: آموزش و پرورش قادر به پرداخت این هزینه ها نبود ضمن اینکه وظیفه این نوع جابجایی ها برعهده هلال احمر است. از سوی دیگر بحث دانش آموزانی بود که متاسفانه به دلیل نداشتن فضا در طویله درس می خواندند و قطعا کمک به آنها و تامین فضا برایشان از ضروریات است.

خادمی تصریح کرد: در نهایت بعد از تذکرات متعدد در مجلس شورای اسلامی، نطق میان دستور در روز سه شنبه و همچنین فشارهای رسانه ای و پیگیری برخی خبرگزاری ها رئیس جمعیت هلال احمر کشور با انتقال این کانکس ها موافقت کرد.

وی با ابراز تاسف از تاخیر ۴۵ روزه در انتقال این کانکس ها گفت: انتقال این کانکس ها بسیار ساده بود و شاید کمتر از یک ساعت زمان می برد اما متاسفانه به دلیل عدم موافقت برخی مسئولان، این پروژه ۴۵ روز با تاخیر بی جهت همراه شد.

خادمی در خاتمه گفت: متاسفانه باید بگویم آنقدر وضعیت معیشتی و زیرساختی این مناطق با محدودیت همراه است که مردم آنجا با دریافت ۳ کانکس انگار دنیا را به آنها داده بودند. این کانکس ها در منطقه ای روستایی در کنار سد کارون ۳ و ۴ قرار داشت که در نهایت با هلی کوپتر به روستای سید خدر منتقل شد.