ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی منطبق با معیارهای دینی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حیدری صبح یکشنبه در جمع مبلغان همدان بابیان اینکه ماه صفر در پیش است و باید از ظرفیت های این ماه در برگزاری برنامه های فرهنگی استفاده شود، گفت: ترویج سبک زندگی اسلامی از مهمترین راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن است.

وی بابیان اینکه این امر را میتوان از طریق برگزاری کارگاه‌ها ی آموزشی، گفتمان های دینی، برگزاری همایش در مدارس و دانشگاهها انجام داد، بر نقش پر اهمیت رسانه تاکید کرد و گفت: باید برای ارائه محتوای دینی از قالب سرگرمی استفاده کرد.

حجت الاسلام جوادی با بیان اینکه باید برای بالا بردن سواد رسانه ای مردم تلاش کرد، گفت: محتوای آموزشی را در بستر فضای اینترنت نیز می توان ارائه کرد تا مردم فکر نکنند اینترنت صرفا یک پدیده سرگرم کننده است.

حجت‌الاسلام حیدری راد افزود: امروزه قدرت های جهانی برای تخریب سبک زندگی اسلامی از هیچ کاری دریغ نمی ورزند و تمام تلاش خود را در این جهت به کار می گیرند تا آثار منفی هر چند کوچک را در جامعه ایرانی-اسلامی ما پایه گذاری کنند.

حجت‌الاسلام حیدری راد گفت: یکی از ضروریات ترویج سبک زندگی اسلامی این است که با شرایط پیشرفت روز دنیا معیارهای دینی را جزء به جزء و بر پایه زندگی اسلامی مشخص و در راستای همین مشخص کردن نیز الگوهای مربوطه را تعریف کنیم.

وی گفت: در ارزش و اهمیت آموزش آداب معاشرت همین بس که خداوند در مقام تعلیم و آموزش پیامبران و مؤمنان برآمده و خود اقدام به آموزش و پرورش ایشان نموده تا این گونه بر ارزش و اهمیت آداب معاشرت تأکید کند.