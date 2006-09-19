به گزارش خبرنگار مهر، اين هنرمند تئاتر كه به شكل حرفه اي سال هاست در زمينه آهنگسازي تئاتر فعاليت مي كند و تاكنون موسيقي بسياري از نمايش ها را ساخته، هم اكنون مشغول ساخت موسيقي نمايش "اين است جنون عاشقان" به نويسندگي محمد رحمانيان و كارگرداني حسين مسافر آستانه است.



ذهني درباره اين نمايش كه قرار است در هفته هاي آينده در سالن اصلي مقر فرهنگي يونسكو در پاريس اجرا شود، مي گويد: "موسيقي نمايش "اين است جنون عاشقان" زنده است و به مدت 45 دقيقه با اركستر در دستگاه سه گاه اجرا مي شود كه توان و وقت زيادي از من گرفته، بنابراين به خاطر حساسيت موسيقي نمايش فعلا امكان انجام ديگر كارهايم را ندارم و به همين دليل از ساخت موسيقي "آيا تا به حال عاشق شده اي روژينا؟" مهدي مكاري انصراف دادم."



اين آهنگساز تئاتر همچنين ساخت موسيقي نمايش "پائين گذر سقاخانه" اثر اكبر رادي به كارگرداني هادي مرزبان را نيز به عهده گرفته و تصميم دارد پس از بازگشت از پاريس نمايش "شش شخصيت به دنبال نويسنده" اثر پيراندلو را براي اجرا در تئاتر شهر كارگرداني كند.



ذهني در اين باره هم مي گويد: "ما اين نمايش را براي اجرا در نيمه دوم سال 85 به تئاتر شهر ارائه كرده ايم، اما به دليل تقاضاي زياد به ما گفته اند نوبت مان در نيمه اول سال 86 است. البته اگر كارگرداني از اجراي خود در نيمه دوم 85 انصراف دهد، ما جايگزين آن خواهيم شد.بنابراين ما تمرينات نمايش "شش شخصيت به دنبال نويسنده" را پس از بازگشت از سفر آغاز خواهيم كرد."



عضو هيئت موُسس انجمن آهنگسازان خانه تئاتر همچنين از انتشار فراخوان اين انجمن و برگزاري مجمع عمومي آن براي انتخاب هيئت مديره در آينده نزديك خبر داد.