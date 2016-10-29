کلینیک های حقوق شهروندی در استانهای کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اسلامی شهر قزوین با حضور محمودعباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و هیئت همراه، داود محمدی رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای شورای شهر، شهردار، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، رئیس کانون وکلای قزوین به منظور انعقاد تفاهم نامه برای ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی در شهر قزوین برگزار شد.

محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری درصحن شورای اسلامی شهر قزوین گفت: ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی در شهرها از گامهای اساسی برای ارتقاء جایگاه شوراها، احقاق حقوق مردم، تقویت حقوق شهروندی، پیشگیری از بروز ناهنجاریهای اجتماعی و کاهش تشکیل پرونده در محاکم است.

وی افزود: در گام اول ۷ کلینیک حقوق شهروندی در قزوین به عنوان پایلوت ایجاد می شود و باور داریم این استان ظرفیت ایجاد ۵۰ کلینیک حقوق شهروندی را دارد.

عباسی بیان کرد:خوشبختانه همراهی مسئولین شهر قزوین در ایجاد کلینیک های شهروندی، در مقایسه با دیگر شهرها بسیار عالی و ستودنی بود، چراکه به فراهم شدن بسترهای اجتماعی کمک خواهد کرد.

وی تصریح کرد:استفاده ازتوان تشکلهای مردم نهاد درفعالیت کلینیکهای حقوق شهروندی که تحت نظر کمیته های مربوطه فعالیت می پردازند، پیش بینی شده است.

داود محمدی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم گفت: با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری قزوین تعداد کلینیکهای حقوق شهروندی به شکل مویرگی در بدنه جامعه افزایش خواهد یافت تا آحاد مردم از آموزشهای آن بهره مند شوند.

فرج الله فصیحی رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین هم بیان کرد:مجموعه مدیریت شهری قزوین برای ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی در مرکز استان با حمایت و همراهی وزارت دادگستری آمادگی دارد تا ارتقاء آگاهی و اطلاعات عامه مردم از حقوق و وظایف شهروندی آنها محقق شود.