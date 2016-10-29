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۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۱۲

تیراندازی به مجلس عزای حسینی در کراچی

تیراندازی به مجلس عزای حسینی در کراچی

افراد مسلح ناشناس در منطقه «ناظم آباد» شهر کراچی پاکستان به مجلس عزای حسینی آتش گشودند که دستکم پنج نفر در این حادثه شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، افراد مسلح ناشناس که سوار بر موتور بودند در منطقه «ناظم آباد» شهر کراچی به مجلس عزای حسینی آتش گشودند که در نتیجه آن دستکم پنج نفر شهید شدند.

گزارشها حاکی از آن است زخمی های این حادثه تروریستی به بیمارستان شهید «عباسی» کراچی منتقل شده و وضعیت برخی از آنها نیز وخیم گزارش شده است.

دو نفر در محل حادثه به شهادت رسیده اند و سه نفر دیگر در بیمارستان جان داده اند. نیروهای امنیتی منطقه را به محاصره خود درآورده اند.

لازم به ذکر است در ۱۸ اکتبر نیز افراد ناشناس به مجلس عزای حسینی حمله بردند که در این واقعه نیز یک کودک کشته و هشت نفر دیگر نیز زخمی شدند.

کد مطلب 3809421
علی کاووسی نژاد

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