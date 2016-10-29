استکبارستیزی شاخصه مهم ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، مسعود مرسلپور در جلسه هماهنگی یوم الله ۱۳ آبان که با حضور امام جمعه و روسای ادارات در محل دفتر امام جمعه برگزار شد، اظهار داشت: یوم الله ۱۳ آبان از جمله مهمترین مناسبت های کشور ماست و از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین منظور و بر اساس دستورالعمل ها، تمام دستگاه های اجرایی برای برگزاری باشکوه راهپیمایی و دیگر برنامه های این روز خواهند کوشید.

وی با اشاره به اینکه همه ادارات آمادگی دارند به وظایف خود در این راستا عمل کنند، گفت:‌ تمامی دستگاه های اجرایی به ویژه اداره آموزش و پرورش، موظف هستند تا تمام امکانات و نیروهای خود را برای راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان بسیج کنند.

امام جمعه شهرستان قرچک نیز در این مراسم گفت: مناسبت های مهمی در این روز رخ داده که از جمله آن می توان به تبعید حضرت امام(ره)، شهادت دانش آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اشاره کرد، از این رو بزرگداشت این روز در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی افزود: همه این مناسبت ها مهم بوده چرا که پیام آن انزجار و نفرت در مقابل دشمنان اصلی اسلام است، آنکه امروز عزت، آزادی و شرافت را برای بشر قائل نیست، استکبار جهانی و در رأس آن آمریکاست.

وی گفت: دشمن بودن استکبار جهانی باید برای ما باور باشد و کسی نیست که شک داشته باشد، آمریکا شیطان بزرگ است و هیچگاه خیر و سعادت کشورهای با عزت را نمی خواهد.

امام جمعه قرچک ادامه داد: سال های سال است که در کشور با همت والای مردم به ویژه هم اندیشی مسئولان و حضور آحاد مردم به ویژه نسل نو در قالب دانش آموزی و دانشجویی، راهپیمایی ۱۳ آبان برگزار می شود و امسال نیز باید با جدیت این روز گرامی داشته شود.