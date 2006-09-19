مشغوليت هاي تحصيلي ضامن سلامت روان و اخلاق نوجوانان است

به گزارش خبرگزاري مهر، محققان استراليايي دريافتند اشتغال نوجوانان در برنامه هاي درسي و اجتماعي مدرسه تا 25 درصد از انحرافات اخلاقي و رواني آنها پيشگيري مي كند.



با تشويق دانش آموزان و ترغيب آنها براي دنبال كردن برنامه هاي تحصيلي و اجتماعي درون و خارج از مدرسه مي توان احساس تعلق نوجوانان را به مدرسه بيشتر كرد. با تعليم مديريت هيجانات و ارتباطات به دانش اموزان مي توان به آنها براي داشتن زندگي سالم تر كمك كرد.



بر اساس گزارش رويترز هلث، اين مطالعه با حمايت از استراتژي هاي پيش گيرنده در مدرسه علاوه بر آموزش بهداشت مي تواند در ايجاد محيط اجتماعي مثبت نقش موثر داشته باشد.



با مطالعه نوجوانان 13 تا 14ساله 25 مدرسه طي چهار سال دانشمندان دريافتند تدارك برنامه جذب دانش آموزان در فعاليت هاي تحصيلي و اجتماعي در سلامت نوجوانان چه از نظر اخلاق و چه از نظر جسماني نقش تعيين كننده دارد.



مصرف مواد مخدر، برخوردهاي اجتماعي و ضرب و جرح، ارتباطات جنسي نامشروع و تعريف نشده در گروهي كه اشتغال بيشتري در فعاليت هاي تحصيلي اجتماعي داشتند تنها 15 درصد بود در حالي كه در گروه هاي ديگر اين موارد در 25 درصد از دانش آموزان گزارش شد.



اين مطاله در نشريه American Journal of Public Health به چاپ رسيده است.