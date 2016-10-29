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۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۴

حکم تاج برای بهاروند؛

عضو هیات ر ئیسه فدراسیون فوتبال سرپرست سازمان لیگ شد

عضو هیات ر ئیسه فدراسیون فوتبال سرپرست سازمان لیگ شد

در حکمی از سوی رئیس فدراسیون حیدر بهاروند به سمت سرپرست نایب رئیسی دوم و رئیس کمیته مسابقات منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، متن حکم مهدی تاج  رئیس فدراسیون برای حیدر بهاروند به این شرح است:
« جناب آقای حیدر بهاروند
نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و با عنایت به ماده 38 اساسنامه فدراسیون فوتبال و به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مسابقات (رئیس سازمان لیگ) منصوب می شوید. امید است در راستای مسئولیت جنابعالی شاهد ارتقاء بیش از پیش فوتبال کشور در این بخش باشیم. از خداوند منان آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی را مسئلت دارم.»

کد مطلب 3809486
رضا خسروي

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