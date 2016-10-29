عضو هیات ر ئیسه فدراسیون فوتبال سرپرست سازمان لیگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، متن حکم مهدی تاج رئیس فدراسیون برای حیدر بهاروند به این شرح است:

« جناب آقای حیدر بهاروند

نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و با عنایت به ماده 38 اساسنامه فدراسیون فوتبال و به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مسابقات (رئیس سازمان لیگ) منصوب می شوید. امید است در راستای مسئولیت جنابعالی شاهد ارتقاء بیش از پیش فوتبال کشور در این بخش باشیم. از خداوند منان آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی را مسئلت دارم.»