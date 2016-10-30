علیرضا مبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مهمترین و موثرترین راه برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور بویژه محصولات استراتژیک و خاص مانند داروها و مکمل های غذایی و رژیمی افزایش آگاهی جامعه نسبت به عوارض و آسیب های ناشی از مصرف این فرآورده ها است.

وی افزود: داروهای قاچاق فرآورده هایی هستند که عمدتاً توسط افراد متخلف و سودجو و با استفاده از مواد اولیه تقلبی، نامرغوب و بی کیفیت و در شرایط غیر استاندارد ساخته می شوند و علاوه بر نداشتن اثرات درمانی باعث بروز مسمومیت و آسیب های جدی در مصرف کننده شده و ممکن است حتی منجر به مرگ مصرف کننده شوند.

وی ادامه داد: داروهایی که از مرزهای غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد کشور می شوند حتی در صورت اصالت به دلیل عدم رعایت شرایط مناسب حمل و نقل، نگهداری و انبار و قرار گرفتن طولانی مدت در دمای بالا و نور آفتاب دچار تغییرات شیمیایی شده و تبدیل به فرآورده هایی سمی و مضر می شوند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: متاسفانه گاهی برخی افراد به دلیل نا آگاهی اقدام به تهیه دارو از مراکز غیر مجاز مانند بازار سیاه و دست فروش ها می کنند که این اتفاق بیشتر در رابطه با داروهای خارجی مشاهده می شود.

وی تاکیدکرد: عرضه دارو و انواع مکمل توسط عطاری ها و باشگاه های ورزشی ممنوع است و تنها مکان مطمئن و مجاز عرضه این اقلام داروخانه ها می باشند و داروهای قاچاق و غیرمجازی که در سایر مکانها بفروش می رسند فرآورده هایی نامطمئن و تقلبی بوده که علاوه بر عدم کارایی می توانند عوارض مختلفی ایجاد نمایند.