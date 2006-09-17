همايش منطقه اي حقوق، قانون و مسئوليت هاي حرفه اي پرستار برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج، اين همايش توسط دانشكده مامايي و پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج با محورهاي ايمني بيمار، حفظ اسرار، اخذ رضايت بيمار، گزارش نويسي، خطاهاي دارويي، اتانازي، سهل انگاري، هتك حرمت، شبه هاي جرم هاي عمدي، سقط جنين و قانون و ارائه راهكارهاي مفيد جهت كاهش آن برگزار مي شود.

علاقه مندان به شركت در اين همايش مي توانند مقالات خود را در قالب تصوير، پوستر يا مقاله حداكثر تا 20 مهرماه سال جاري به دبيرخانه همايش واقع در سه راه عظيميه، ابتداي خيابان چالوس، جنب بنياد جانبازان، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج ارسال كنند.

شماره تلفن هاي 2520853 و 2509500 جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص منظور شده است. همايش شده روزهاي 22 و 23 آبان ماه در سالن اجتماعات دكتر جاسبي واقع درمجتمع دانشگاهي اميرالمومنين دانشگاه آزاد كرج برگزار مي شود.