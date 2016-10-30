به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی در خلال دومین جلسه دوم کار گروه نجات یوز آسیایی در شاهرود که شامگاه شنبه به میزبانی دفتر وی در شاهرود برگزار شد، بر ضرورت تغییر نگاه‌ها به محیط زیست تاکید کرد و ابراز داشت: چرا هر جایی که صحبت از محیط زیست است گفته می شود محیط ایست و چرا باید به عنوان یک بازدارنده در جامعه به همگان معرفی شود؟ این نشان از نگاه منفی ما به مقوله حفاظت از محیط زیست است لذا باید گفت در برخی کشورها محیط زیست با مجاب کردن اداراتی کا کارهای راه سازی و یا استخراج معادن را انجام می دهند توانسته با ایجاد پل ها و طرح های مناسب آن با عناصر طبیعت و تخصیص اعتبارات و بودجه لازم، حیات وحش را ترغیب به استفاده از آن کند اما در ایران همچنان کارهای بسیاری باید انجام دهیم.

وی افزود: اداره محیط زیست در کجای کشور در راستای هم افزایی و کمک به صنعت و کشاورزی و حتی در کنار هم قرار گرفته اند؟ اگر این اتفاق نیفتاد، باید بررسی شود چراکه باید با توجیح اقتصادی راه جایگزین معرفی شود و این صحبت امروز همه فعالان محیط زیست در کشور است.

۱۰طرح محیط زیستی در دستور کار مجلس

این عضو خانه ملت همچنین گفت: در کمیسیون اقتصاد مجلس با وجود حضور کمیسیون محیط زیست از مجلس درخواست کردند که قانون تصویب کند و در این راستا بیش از ۱۰ طرح در بحث های محیط زیست امضا و در برنامه توسعه قرار دادرد اما سازمان مدیریت ما را رها کرده است.

حسینی شاهرودی با طرح این سوال که اعتبارات قابل توجهی در حوزه محیط زیست هزینه شده اما این نهاد در این سالها به چه دلیلی سکوت کرده است؟ ابراز داشت: در فرآیند قانونی اتفاقی حاصل نمی شود مگر یک ان جی او به جای سازمان محیط زیست وارد عمل شود تا سازمان را از خواب خرگوشی بیدار کند و این مهم متاسفانه مطالبه محیط زیستی های کشور نیست.

وی با بیان اینکه به عنوان نمایندگان مجلس در کنار مردم و محیط زیست خواهند بود و دولت باید برنامه ها را برای مردم توجیه کند و مردم از دولت در این قضیه جلوتر هستند، ابراز داشت: دولت چقدر توانسته کار انجام دهد محیط زیست در جامعه و در مجلس مظلوم است و نگاه مانع بودن توسعه باید از محیط زیست برداشته شود.

وضعیت محیط زیست نگران کننده است

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات محیط زیست رو به وخامت است، گفت: وضعیت محیط زیست و حیات وحش کشور نگران کننده است لذا باید بیاندیشیم که امروز چه باید کنیم تا شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم و باید در این راستا برنامه ریزی مدون داشت.

حسینی شاهرودی ضمن تشریح وضعیت زیست کره خارتوران شاهرود افزود: محیط بانان باید در منطقه حضور دائمی داشته باشند، تعداد گله های گوسفند و شتر و خصوصا سگ‌های گله که می تواند برای زیست یوزها دچار مشکل کند باید مدیریت شود، چوپان ها و گله دارهای منطقه باید آموزش لازم را در راستای حفظ این گونه نادر و دیگر حیات وحش منطقه ببینند.

وی اشاره ای نیز به پدیده خشکسالی و آسیب های آن در شاهرود و خصوصا منطقه بیارجمند و خالی شدن روستاهای این بخش از سکنه داشت و تصریح کرد: خالی شدن منطقه توران، راه شکار را برای متخلفان هموار می کند لذا باید با همراهی و مشورت، بهترین گزینه را برای برون رفت از مشکلات پیش بینی و عملیاتی کرد.