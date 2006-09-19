قهرمان جام حذفي مي شويم/ در تهران هم ثابت كرديم از پرسپوليس برتريم

كريم قنبري مربي تيم فوتبال سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان ضمن بيان اين مطلب افزود: كارما با تساوي در تهران تمام نشده است. به همين دليل با تمام قوا جمعه در ورزشگاه نقش جهان مقابل پرسپوليس صف آرايي مي كنيم و شكست را به آنها تحميل خواهيم كرد تا جام قهرماني را با افتخار بدست آوريم.

قنبري درادامه گفت: سپاهان در ديدار رفت نشان داد تيم برتر ميدان است و مسلما اين برتري حاصل كار دسته جمعي باشگاه كادرفني، بازيكنان و حتي هواداران است.

مربي سپاهان خاطرنشان كرد: دربازي برگشت سپاهان نسبت به بازي رفت بهتر و منسجم تر بازي خواهد كرد تا مقابل تماشاگران اصفهاني پيروزي را به ارمغان آورد.

قنبري در پايان ابراز اميدواري كرد تيم فوتبال سپاهان بتواند با حمايت هوادارانش عنوان قهرماني جام حذفي را از آن خود كند.