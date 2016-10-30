۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

رئیس هیئت شطرنج استان همدان:

مسابقات شطرنج لیگ باشگاه‌های استان همدان آغاز شد

همدان-رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت: مسابقات شطرنج لیگ باشگاه‌های استان همدان در محل هیئت شطرنج همدان آغاز شد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مسابقات شطرنج لیگ باشگاه‌های استان همدان اظهار داشت: بیست و دومین دوره مسابقات لیگ باشگاه‌های استان همدان، قرعه‌کشی و رقابت ها آغاز شد.

وی افزود: در این مسابقات که در ۹ دور به روش سوئیسی و به‌صورت ریتد برگزار خواهد شد، ۲۳ تیم حضور دارند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به داوری این مسابقات گفت: افسانه حیدری مهرا به‌عنوان سر داور و نیلوفر حیدریان و سجاد جهانگیری به‌عنوان داور، این مسابقات را قضاوت خواهند کرد.

بابایی عنوان کرد: در دور اول مسابقات تیم ویستا با قرعه استراحت مواجه شد و مسابقات بر روی ۱۱ میز برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی باشگاه‌های همدان بیان کرد: این مسابقات سال گذشته با استقبال بی‌نظیری از سوی خانواده شطرنج همدان برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: سال گذشته مسابقات شطرنج تیمی ادارات، باشگاه‌ها و دسته‌های برتر استان با حضور ۳۴ تیم در ۱۱ هفته به روش سوئیسی برگزار شد.

بابایی بابیان اینکه امسال به دنبال کمیت تیم‌ها نیستیم، گفت: از همین رو در سال جاری تبلیغاتی برای برگزاری این مسابقات انجام نشد و سعی بر افزایش سطح کیفی مسابقات است.

