احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مسابقات شطرنج لیگ باشگاههای استان همدان اظهار داشت: بیست و دومین دوره مسابقات لیگ باشگاههای استان همدان، قرعهکشی و رقابت ها آغاز شد.
وی افزود: در این مسابقات که در ۹ دور به روش سوئیسی و بهصورت ریتد برگزار خواهد شد، ۲۳ تیم حضور دارند.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به داوری این مسابقات گفت: افسانه حیدری مهرا بهعنوان سر داور و نیلوفر حیدریان و سجاد جهانگیری بهعنوان داور، این مسابقات را قضاوت خواهند کرد.
بابایی عنوان کرد: در دور اول مسابقات تیم ویستا با قرعه استراحت مواجه شد و مسابقات بر روی ۱۱ میز برگزار شد.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی باشگاههای همدان بیان کرد: این مسابقات سال گذشته با استقبال بینظیری از سوی خانواده شطرنج همدان برگزار شد.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: سال گذشته مسابقات شطرنج تیمی ادارات، باشگاهها و دستههای برتر استان با حضور ۳۴ تیم در ۱۱ هفته به روش سوئیسی برگزار شد.
بابایی بابیان اینکه امسال به دنبال کمیت تیمها نیستیم، گفت: از همین رو در سال جاری تبلیغاتی برای برگزاری این مسابقات انجام نشد و سعی بر افزایش سطح کیفی مسابقات است.
نظر شما