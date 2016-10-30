علی ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری یک دوره کلاس داوری دوچرخهسواری در همدان اظهار داشت: هیئت دوچرخهسواری استان همدان یک دوره کلاس داوری درجه ۳ دوچرخهسواری را از ۲۷ تا ۲۹ آبان ماه در همدان برگزار می کند.
وی افزود: افرادی که علاقهمند به شرکت در این دوره هستند باید مدارک خود را تا ۱۰ آبان ماه تحویل هیئت داده و ثبتنام خود را قطعی کنند.
رئیس هیئت دوچرخهسواری استان همدان با اشاره به مدارک ثبتنام در این مسابقات گفت: علاقهمندان به ثبتنام در این دوره از کلاسها باید کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، ۲ قطعه عکس، کپی آخرین مدرک تحصیلی و کپی بیمه ورزشی را تحویل هیئت دوچرخهسواری استان همدان دهند.
ثقفی عنوان کرد: ظرفیت این دوره محدود و اولویت با افرادی است که زودتر ثبتنام کنند.
رئیس هیئت دوچرخهسواری استان همدان با اشاره به برنامه های این کارگاه مربیگری بیان کرد: شرکتکنندگان در دو بخش تئوری و عملی آموزشهای مربیگری دوچرخهسواری را فرامیگیرند.
وی عنوان کرد: در پایان این کارگاه مربیگری از شرکتکنندگان آزمون گرفته و افراد قبولشده در آزمون تئوری و عملی مدرک مربیگری درجه سه دوچرخهسواری دریافت میکنند.
وی بابیان اینکه ارتقای دانش مربیان و پرورش مربی از سیاستهای هیئت دوچرخهسواری استان همدان است، گفت: در پایان این کلاس مربیگری به نفرات قبولشده در آزمون مدرک درجه ۳ اعطا میشود.
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