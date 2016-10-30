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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان:

دوره داوری دوچرخه‌سواری درجه سه کشور در همدان برگزار می‌شود

دوره داوری دوچرخه‌سواری درجه سه کشور در همدان برگزار می‌شود

همدان-رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان گفت: یک دوره کلاس داوری دوچرخه‌سواری درجه سه کشور در همدان برگزار می‌شود.

علی ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری یک دوره کلاس داوری دوچرخه‌سواری در همدان اظهار داشت: هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان یک دوره کلاس داوری درجه ۳ دوچرخه‌سواری را از ۲۷ تا ۲۹ آبان ماه در همدان برگزار می کند.

وی افزود: افرادی که علاقه‌مند به شرکت در این دوره هستند باید مدارک خود را تا ۱۰ آبان ماه تحویل هیئت داده و ثبت‌نام خود را قطعی کنند.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان با اشاره به مدارک ثبت‌نام در این مسابقات گفت: علاقه‌مندان به ثبت‌نام در این دوره از کلاس‌ها باید کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، ۲ قطعه عکس، کپی آخرین مدرک تحصیلی و کپی بیمه ورزشی را تحویل هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان دهند.

ثقفی عنوان کرد: ظرفیت این دوره محدود و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان با اشاره به برنامه های این کارگاه مربیگری بیان کرد: شرکت‌کنندگان در دو بخش تئوری و عملی آموزش‌های مربیگری دوچرخه‌سواری را فرامی‌گیرند.

وی عنوان کرد: در پایان این کارگاه مربیگری از شرکت‌کنندگان آزمون گرفته و افراد قبول‌شده در آزمون تئوری و عملی مدرک مربیگری درجه سه دوچرخه‌سواری دریافت می‌کنند.

وی بابیان اینکه ارتقای دانش مربیان و پرورش مربی از سیاست‌های هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان است، گفت: در پایان این کلاس مربیگری به نفرات قبول‌شده در آزمون مدرک درجه ۳ اعطا می‌شود.

کد مطلب 3809548

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